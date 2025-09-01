9月9日國民體育日 新北推「肌動計畫」

快訊

中央社／ 新北1日電

新北市體育局今天表示，今年9月9日國民體育日推動「新北肌動計畫」，透過免費用、優惠GO、抽獎等3大好康活動，希望吸引更多民眾走入場館，養成規律運動習慣。

體育局新聞稿表示，配合9月9日「國民體育日」推出「新北肌動計畫」，規劃免費用、優惠GO、抽獎等3大好康活動。也就是國民體育日不僅免費開放場館，還特別推出「599元、999元精選優惠課程」。

體育局表示，優惠課程包括有氧、瑜珈、飛輪、核心訓練，更有專業私人教練課程，以實惠價格，讓民眾獲得專業指導，提升運動強度與成效。

體育局表示，自9月9日至9月23日，民眾只要在運動中心及運動聚點單筆運動消費滿新台幣50元，即可憑發票至指定網站登錄參加抽獎，最大獎是超人氣最新款Switch 2。

體育局強調，今年99國民體育日「新北肌動計畫」，不僅希望吸引更多民眾走入場館，養成規律運動習慣，也藉由優惠與抽獎增添活動趣味性。誠摯邀請大家9月9日相揪親友一起到運動中心動一動，讓健康陪伴生活每一天。

