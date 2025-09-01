快訊

台股失守月線、跌破24,000點大關 9月5大因素恐導致拉回

幼童「巧虎米餅」家長控底部有剪刀蟲屍體 廠商退款盼回收異常品

家樂福官方宣布：嘉義北門店9月22日熄燈 即起大出清

新北查核家具展 揭業者定金收取差異 消保官籲審閱契約

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市法制局消保官今年7、8月兩度前往三重體育館及五股工商展覽館家具展，會同經發局抽查13家參展業者契約內容與行銷方式。圖／新北市法制局提供
新北市法制局消保官今年7、8月兩度前往三重體育館及五股工商展覽館家具展，會同經發局抽查13家參展業者契約內容與行銷方式。圖／新北市法制局提供

暑假是民眾採購家具的旺季，新北市法制局消保官針對近年家具展申訴案件增加，今年7月、8月兩度前往三重體育館及五股工商展覽館家具展，會同經發局抽查13家參展業者契約內容與行銷方式。雖未發現違法情事，但調查顯示業者收取定金比例差異大，部分條款亦具特殊設計，呼籲消費者務必提高警覺。

消保官指出，家具展業者多以定作服務收取三成定金，有些另加收材料費；型錄商品部分，7家提供選購，多數有書面揭露7日猶豫期，但仍有部分僅口頭告知，資訊不完整。另有業者契約明訂「3年有效期屆滿，依顧客意願返還定金或重新換約」等特殊條款，提醒消費者簽約前要特別注意。

新北市府提醒，家具展多搭配促銷優惠，消費者常因一時心動下訂，卻忽略後續可能涉及高額定作或安裝費用，務必確認契約是否清楚載明交貨日期、付款方式、退費與保固內容。定金與額外材料費更應算清楚，避免事後爭議；若屬型錄商品，依法享有7日內解約權益，消費者應保存發票與契約證明。

市府強調，展場銷售常有「口頭承諾」，民眾不可僅憑信任，應要求業者出具書面收據或在契約上註明，確保權益。未來也將持續加強查核大型展售活動，督促業者改善契約條款與資訊揭露，避免因資訊不對等造成消費糾紛，並呼籲民眾理性消費、慎選商家，才能安心打造理想家居。

新北市法制局消保官今年7、8月兩度前往三重體育館及五股工商展覽館家具展，會同經發局抽查13家參展業者契約內容與行銷方式。圖／新北市法制局提供
新北市法制局消保官今年7、8月兩度前往三重體育館及五股工商展覽館家具展，會同經發局抽查13家參展業者契約內容與行銷方式。圖／新北市法制局提供

家具 消費者

延伸閱讀

新北6區將有第2處運動中心 專家：第二代場館走向分眾概念

新北開學日 劉和然走訪中山國小了解營養午餐製程

何時決定選新北？李四川舉這2人例：明年3、5月都來得及

與蘇巧慧過招！劉和然：財劃法爭議重點是制度 中央還在打壓新北

相關新聞

參訪荷蘭「市中心衝浪池」 侯友宜：新北續打造全齡運動環境

新北市長侯友宜正在歐洲訪問，一行人在荷蘭參訪全球第一座「市中心衝浪池」RiF010。侯友宜指出，每座城市天然環境條件不同...

新北查核家具展 揭業者定金收取差異 消保官籲審閱契約

暑假是民眾採購家具的旺季，新北市法制局消保官針對近年家具展申訴案件增加，今年7月、8月兩度前往三重體育館及五股工商展覽館...

公園設施好燙…小朋友不想去 詹為元籲市府制訂遮蔭SOP

台北市夏季連日高溫，學童們也難以承受在烈日下到沒有遮蔭的公園遊憩設施玩耍，北市議員詹為元今與特公盟、北市職能治療師公會召...

北水處「您的水管家」超實用…用戶還有機會拿30萬大獎

台北自來水事業處推廣電子帳單及「您的水管家」用戶服務包括異常及施工停水等主動通知，即日起到11月底舉辦用戶抽獎活動，只要...

侯友宜訪鹿特丹Markthal市場 汲取新北市場翻新靈感

市場不只是庶民經濟的消費地，還能成為一座城市地標。新北市長侯友宜正率隊在歐洲訪問，走訪荷蘭鹿特丹Markthal市場是此...

藍15線加入友善寵物公車！毛孩搭車直奔汐止寵物公園

新北市為打造寵物友善交通環境，陸續推出「假日友善寵物公車」，讓毛孩能陪著飼主一同出遊。本月5日起，汐止—捷運昆陽站藍15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。