新北查核家具展 揭業者定金收取差異 消保官籲審閱契約

暑假是民眾採購家具的旺季，新北市法制局消保官針對近年家具展申訴案件增加，今年7月、8月兩度前往三重體育館及五股工商展覽館家具展，會同經發局抽查13家參展業者契約內容與行銷方式。雖未發現違法情事，但調查顯示業者收取定金比例差異大，部分條款亦具特殊設計，呼籲消費者務必提高警覺。

消保官指出，家具展業者多以定作服務收取三成定金，有些另加收材料費；型錄商品部分，7家提供選購，多數有書面揭露7日猶豫期，但仍有部分僅口頭告知，資訊不完整。另有業者契約明訂「3年有效期屆滿，依顧客意願返還定金或重新換約」等特殊條款，提醒消費者簽約前要特別注意。

新北市府提醒，家具展多搭配促銷優惠，消費者常因一時心動下訂，卻忽略後續可能涉及高額定作或安裝費用，務必確認契約是否清楚載明交貨日期、付款方式、退費與保固內容。定金與額外材料費更應算清楚，避免事後爭議；若屬型錄商品，依法享有7日內解約權益，消費者應保存發票與契約證明。