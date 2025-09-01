公園設施好燙…小朋友不想去 詹為元籲市府制訂遮蔭SOP

台北市夏季連日高溫，學童們也難以承受在烈日下到沒有遮蔭的公園遊憩設施玩耍，北市議員詹為元今與特公盟、北市職能治療師公會召開記者會，紛紛點出學童缺乏玩耍空間的隱憂，更呼籲市府著重加強公園遊憩的遮蔭。公燈處表示，將與專家學者討論，也會安排公園的日照分析。

詹為元分享，以前小時候熱島效應還不嚴重，都會到公園玩耍流汗，現在卻因為都市叢林、熱島等關係，小朋友難以承受這樣的熱傷害，尤其公園內遊戲設施沒有遮蔭之下，設施也會非常燙。

他說，根據統計北市683座公園，有遮蔭的只有200多座，呼籲市府要針對高溫數據制定一套遮蔭的SOP。

台灣還我特色公園行動聯盟分享，戶外遊具對於孩童們來說，是接觸環境、打開感官的媒介，若沒有充分的活動，會缺乏專注力，精力也無法消耗，晚上難以入眠。若改去有冷氣的室內遊戲場，難以比擬戶外的大自然空間，門票動輒300元到500元也是一筆支出。

特公盟說，然而戶外公園的遊戲場，以大安森林公園為例，最高溫的地方就是在遊戲場，在相同材質撲面，溫度差能夠達9到17度，孩童更是直接貼近如同烤盤的地面，承受會是熱中暑和熱傷害風險。

特公盟建議，市府要針對公園遊憩設施的遮陽列為檢核項目，如果園內沒有喬木遮蔽，就要日照分析評估，就以新北市新莊區公所為例，在區內的公園普查，並將高溫區列為優先改善地區，也是確保預算有限之下，花費在刀口上。

台北市職能治療師公會也說，玩樂是兒童發展重要的里程碑，若只是單純去上課程，缺少公園中的遊憩設施，透過感官、爬、翻滾等感受到大自然，對於動作協調、記憶力和注意力都會不足。特別是注重3C網路的現在，心理疾病的年紀愈發下降。

公園路燈工程管理處副總工程司尤國仁說，目前公園的更新和新建都會考量到保水功能，也會多種植樹木及原有的遮蔭空間，不過礙於中央法規，盡量以可拆卸式的遮蔭器材，同時也要保有CNS的安全距離、範圍等。