從買菜到地標！新北市長侯友宜率隊參訪鹿特丹

市場可以不只是消費的場所，還能成為一座城市的地標！新北市長侯友宜率隊走訪荷蘭鹿特丹知名的Markthal市場，體驗這座融合美食、住宅、休閒與藝術的複合空間。侯友宜表示，將國際經驗融入市府政策，將在地文化融入設計規劃，為新北市市場翻新帶來新的啟發。

侯友宜表示，自2019年起，新北市已完成14座市場改造、3座新改建，後續將陸續推動7座市場改造及6座市場新改建，總投入經費約70億元。此次參訪 Markthal有助於強化新北市場翻新的藍圖，打造兼具生活、觀光與永續價值的新世代市場。

新北市府經發局指出，Markthal以近十萬平方公尺的規模，結合美食餐飲、零售、住宅、休閒娛樂與停車等多元功能，白天是熱鬧的市場大廳，夜晚則轉換為餐飲與休閒空間的聚集地。「一場地多用途」的設計，不僅滿足市民生活需求，更讓市場成為城市的舞台，與新北市推動的「市場不只是買菜的地方」理念不謀而合。

經發局也說，Markthal之所以能從傳統市場「升級」成觀光熱點，關鍵在幾大特色，包括拱形建築與巨幅壁畫，打造鹿特丹新地標；多元的餐飲與購物體驗，吸引各地遊客；以及與城市品牌的連結，讓市場融入都市再生計畫。這些元素都值得新北借鏡，未來市場翻新不只更追求空間舒適性，也要展現城市獨特風貌，甚至成為遊客認識新北的第一站。

Markthal 內共有 96 個新鮮食材攤位、228 戶住宅與 1,200 個停車位，形成完整生態系，更因 40 公尺高的拱頂壁畫《Cornucopia》聲名遠播，成為遊客必訪地標。該建築更獲得英國 BREEAM「Very Good」綠建築認證，展現市場改造與永續並行的成效。此外，建築設計更強調「開放性」，以全歐洲規模最大的玻璃索網帷幕牆營造通透感，可抵禦強烈風暴，也兼顧美觀，突顯市場作為公共空間的親和力。