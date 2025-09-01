北水處「您的水管家」超實用..用戶還有機會拿30萬大獎

台北自來水事業處推廣電子帳單及「您的水管家」用戶服務包括異常及施工停水等主動通知，即日起到11月底舉辦用戶抽獎活動，只要完成活動3步驟，就有機會把最高獎金30萬帶回家。

北水處推動減紙減碳及數位化服務，這次舉辦 「節能減碳e起來申辦電子帳單」抽獎活動，邀請用戶使用電子帳單及「您的水管家」服務。北水處服務轄區包含北市、新北市永和區、新店區全境、大部分 的中和區(員山路以東)、三重區(二重疏洪道以東)以及汐止 北山里、環河里、橫科里、福山里、宜興里、忠山里、東勢里等7個里。

北水處表示，「您的水管家」用戶服務系統整合多項常用的自來水業務，包含線上繳費、帳單管理、發票中獎、水量異常及施工停水等主動通知，還能查詢水質資訊、掌握用水情形，幫用戶「管水管帳省錢又安心」。

本抽獎活動對象為北水處轄區電子帳單用戶。抽獎資格為用戶水號的用水種別為 「A」(一般)、「B、B2(軍眷)非營業戶。抽獎步驟第一，加入您的水管家用戶服務系統。第二，綁定水號申辦電子帳單 (已有申辦者則免)。第三，於水管家用戶服務系統頁面完成報名。

符合上述資格的每 1 筆水號，即可獲得1次抽獎機會，活動將 於今年12月抽出30萬元1名、10 萬元3名、1萬元10名及1仟元 100名等，共計114 個獎項、總獎金80萬元。更多活動詳情請至官網活動專頁查詢、或電洽 本處客服專線 02-8733-5678 詢問。