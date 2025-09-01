快訊

首度曝光！台積電2奈米洩密案 3內鬼工程師移審智財法院

北一女校長開學日宣布 「參加明年學測」與學生並肩作戰

簡立峰專欄／OpenAI進軍瀏覽器 能撼動Google版圖？

聽新聞
0:00 / 0:00

北水處「您的水管家」超實用..用戶還有機會拿30萬大獎

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北自來水事業處。 圖／北水處提供
台北自來水事業處。 圖／北水處提供

台北自來水事業處推廣電子帳單及「您的水管家」用戶服務包括異常及施工停水等主動通知，即日起到11月底舉辦用戶抽獎活動，只要完成活動3步驟，就有機會把最高獎金30萬帶回家。

北水處推動減紙減碳及數位化服務，這次舉辦 「節能減碳e起來申辦電子帳單」抽獎活動，邀請用戶使用電子帳單及「您的水管家」服務。北水處服務轄區包含北市、新北市永和區、新店區全境、大部分 的中和區(員山路以東)、三重區(二重疏洪道以東)以及汐止 北山里、環河里、橫科里、福山里、宜興里、忠山里、東勢里等7個里。

北水處表示，「您的水管家」用戶服務系統整合多項常用的自來水業務，包含線上繳費、帳單管理、發票中獎、水量異常及施工停水等主動通知，還能查詢水質資訊、掌握用水情形，幫用戶「管水管帳省錢又安心」。

本抽獎活動對象為北水處轄區電子帳單用戶。抽獎資格為用戶水號的用水種別為 「A」(一般)、「B、B2(軍眷)非營業戶。抽獎步驟第一，加入您的水管家用戶服務系統。第二，綁定水號申辦電子帳單 (已有申辦者則免)。第三，於水管家用戶服務系統頁面完成報名。

符合上述資格的每 1 筆水號，即可獲得1次抽獎機會，活動將 於今年12月抽出30萬元1名、10 萬元3名、1萬元10名及1仟元 100名等，共計114 個獎項、總獎金80萬元。更多活動詳情請至官網活動專頁查詢、或電洽 本處客服專線 02-8733-5678 詢問。

帳單 停水 水質 客服

延伸閱讀

彰化9/3起大停水最長39小時 台水公布46處供水站免費取水　

中部停水規模最大的一次！彰化停水39小時 美髮店備水桶因應

竹科、竹市東區29日停水3376戶受影響 廠商有蓄水沒影響

南投自來水普及率低 全國僅贏1縣市遭檢討…縣府給原因

相關新聞

藍15線加入友善寵物公車！毛孩搭車直奔汐止寵物公園

新北市為打造寵物友善交通環境，陸續推出「假日友善寵物公車」，讓毛孩能陪著飼主一同出遊。本月5日起，汐止—捷運昆陽站藍15...

國民運動中心使用率上升 經營者：水電成本沉重是硬傷

新北有18座運動中心包含2座水上運動中心，去年使用量最高是板橋運動中心達118萬人次，新店緊追在後有114萬，第三是新莊...

北水處「您的水管家」超實用..用戶還有機會拿30萬大獎

台北自來水事業處推廣電子帳單及「您的水管家」用戶服務包括異常及施工停水等主動通知，即日起到11月底舉辦用戶抽獎活動，只要...

侯友宜訪鹿特丹Markthal市場 汲取新北市場翻新靈感

市場不只是庶民經濟的消費地，還能成為一座城市地標。新北市長侯友宜正率隊在歐洲訪問，走訪荷蘭鹿特丹Markthal市場是此...

新北6區將有第2處運動中心 專家：第二代場館走向分眾概念

新北體育局統計，若以去年數據和前一年相比，除蘆洲、土城、鶯歌、三峽有遇到113年底閉館整修，整體使用人次下降外，其他運動...

新北開學日 劉和然走訪中山國小了解營養午餐製程

開學第一天，孩子們帶著興奮與期待走進校園。新北市副市長劉和然今一早前往板橋中山國小，不僅陪伴學童穿越「勤學門、聰明門、乖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。