藍15線加入友善寵物公車！毛孩搭車直奔汐止寵物公園

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市為打造寵物友善交通環境，陸續推出「假日友善寵物公車」，讓毛孩能陪著飼主一同出遊。圖／新北市交通局提供
新北市為打造寵物友善交通環境，陸續推出「假日友善寵物公車」，讓毛孩能陪著飼主一同出遊。圖／新北市交通局提供

新北市為打造寵物友善交通環境，陸續推出「假日友善寵物公車」，讓毛孩能陪著飼主一同出遊。本月5日起，汐止—捷運昆陽站藍15線也將加入行列，每逢假日中午12時、下午2時及4時發車，讓飼主可直接帶狗狗搭車前往汐止星光橋旁的寵物奔跑區，增添假日出行新選擇。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，依現行規定，除導盲犬外，一般寵物搭乘公車需裝籠，以免影響其他乘客。不過，隨著養寵人口增加，新北自108年起開辦「假日友善寵物公車」，讓狗狗免裝籠就能上車，直達狗運動公園與活動區。此舉深受飼主歡迎，目前已有243、707、845、859、895、綠2左、綠2右、862及863等九條路線，藍15線加入後總數達十條。

林詩欽說，友善寵物公車的假日班次皆有固定時刻，車頭LED也會顯示「本車提供寵物搭乘」字樣，方便辨識。飼主可透過交通局官網或大台北公車網頁查詢相關資訊。

交通局提醒，飼主應注意狗狗上下車安全，避免遭車門夾傷，同時應隨身攜帶撿便袋，隨手清理排泄物，維護車內及公共環境衛生。局方強調，推出友善寵物公車的初衷，是讓飼主與毛孩能更便利快樂地享受假日時光，但也需要大家共同遵守乘車規範，才能打造安全、舒適的友善交通環境。

