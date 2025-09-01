新北6區將有第2處運動中心 專家：第二代場館走向分眾概念
新北體育局統計，若以去年數據和前一年相比，除蘆洲、土城、鶯歌、三峽有遇到113年底閉館整修，整體使用人次下降外，其他運動中心都呈現上升走勢。新北規律運動人口比率112年為32.7%，113年是33.1%；每周平均運動次數，112年為3.48次，113年為3.59次，運動產業蓬勃發展，專家說，第二波運動中心走向族群分眾概念，定位清楚才能擁抱市場。
新北市府針對人口逾25萬的行政區將設置第2個處運動中心，板橋區的第2處設置在光復高中校地內，特色項目為自由車訓練室，預計2026年底完工。蘆洲的第2處在湧蓮寺公益大樓（全民運動館），位於捷運三民高中站旁交通便捷，拚2026年底完工。新莊區規畫在文高一用地（光華國小西側），特色項目為室內划船。
三重區第2處暫時規畫於三重果菜市場都市更新案的公益空間，以擊劍教室為特色項目。中和、新店第2處運動中心，以公共設施項目或市府自建為原則，要能符合基地大小、交通便利、區位發展等指標，目前正在選址。
台灣師大運動競技系教授李建興說，新北運動風氣不輸給先進國家的城市，運動場館所面臨水電成本上升的壓力，除透過行政溝通調整票價外，也可採取增設不同運動班別截長補短的策略因應。
新北板橋、蘆洲、三重等6個人口逾25萬的行政區即將迎來第2個運動中心，李建興建議可借助建置科技資訊整合系統，兼具提高品質及發展特色。
輔大體育室主任余泳樟說，台灣第一批國民運動中心定位是以單項運動為主，隨著運動趨勢改變，運動消費經濟蓬勃，對運動的概念「不是只有流汗，更要有效果」，運動課程愈來愈夯。第二波運動中心走向族群分眾概念，也呼應平權及共融，會主打銀髮、女性、兒童、身障等對象。余提醒，國民運動中心使用客群需要一些時間養成，當年淡水運動中心位處新市鎮不被看好，近年已轉虧為盈。
