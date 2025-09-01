快訊

國民運動中心使用率上升 經營者：水電成本沉重是硬傷

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北每一處運動中心各有不同定位、特色，三重主打女性市場。記者林伯東／攝影
新北有18座運動中心包含2座水上運動中心，去年使用量最高是板橋運動中心達118萬人次，新店緊追在後有114萬，第三是新莊運動中心有103萬人次。雖然熱度上升，但近年水電、人事等經營成本攀高，游泳池一個時段收費100元，幾乎是20年沒漲價，業者嘆，成本問題成為硬傷。

三重運動中心執行長林子宸說，該場館夏季電費一個月高達120、130萬，水費每月10萬左右，人事成本也上升，經營挑戰加大。對此，新北體育局說，契約訂有最高收費標準，營運團隊可善用場地，開設多元的課程來增加營收，若有調整收費構想，可參考周邊行情、營運成本，再送體育局核定。

林子宸談到，面對坊間健身教室等競爭，運動中心不能光以低價當行銷手段，否則久了消費者會無感，也無助於品質及永續經營。面對消費者喜新厭舊的消費行為，經營上必須持續精進，今年10月起三重運動中心將休館數個月，除了優化室內環境，室外將栽植山櫻花等，營造成為「新北最美的運動中心」。

對於經營管理的挑戰，林子宸說，運動中心是以公益帶動產業發展的營利事業，每到下午，部分社區住戶會到運動中心洗澡、洗衣服，只能委婉勸說，避免影響其他使用者權益。

新北每一處運動中心各有不同定位、特色，三重主打女性市場、中和市鎖定年輕族群。林子宸說，10年前上路初期，經過市調，發現三重的年輕女性市場潛力大，因此推出女性專屬課程、女性專區，每月最後一個周三是女性運動日，可享全館免費。

林子宸說，女性大戶確實不少，有熟客每月捨得花10萬元買專屬課程，幫助自己更健康。36歲林小姐是新手媽媽，正值育嬰假期間，她每天花1小時到三重運動中心練重訓，希望能產後塑身。

平日上午8時至10時、下午2時至4時是運動中心的公益時段，提供銀髮族及低收入戶等對象免費使用。

70歲男子林嘉麟是三重運動中心常客，運動是他生活一部分，他說，能免費使用體適能設施、游泳池，運動讓他快活、思路清晰，「和運動中心當鄰居是件幸福的事」。

新北每一處運動中心各有不同定位、特色，三重主打女性市場。記者林伯東／攝影
三重國民運動中心有少見的射箭場，成為特色。記者林伯東／攝影
三重國民運動中心的羽球場，暑期有不少學生來參加營隊。記者林伯東／攝影
70歲男子林嘉麟是三重運動中心常客，運動是他生活一部分。記者林伯東／攝影
三重運動中心執行長林子宸說，該場館夏季電費一期兩個月要近百萬，水費一期兩個月50、60萬，人事成本也上升，經營挑戰加大。記者林伯東／攝影
新北每一處運動中心各有不同定位、特色，三重主打女性市場、中和市鎖定年輕族群。三重國民運動中心的標語「每一滴汗水都是閃耀的鑽石」，鼓勵多運動。記者林伯東／攝影
三重運動中心執行長林子宸說，該場館夏季電費一個月破百萬，人事成本也上升，經營挑戰加大。記者林伯東／攝影
三重運動中心執行長林子宸說，該場館夏季電費一期兩個月要近百萬，水費一期兩個月50、60萬，人事成本也上升，經營挑戰加大。記者林伯東／攝影
新北每一處運動中心各有不同定位、特色，三重主打女性市場。記者林伯東／攝影
三重國民運動中心的籃球場，暑期有不少學生來參加營隊。記者林伯東／攝影
