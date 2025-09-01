新北開學日 劉和然走訪中山國小了解營養午餐製程

開學第一天，孩子們帶著興奮與期待走進校園。新北市副市長劉和然今一早前往板橋中山國小，不僅陪伴學童穿越「勤學門、聰明門、乖乖門」，在寓教於樂的儀式中迎接新學期，更走進廚房，從安心蔬菜驗收到肉品、豆製品抽驗，親自檢視校園午餐製備流程，展現市府守護孩子餐桌安全的用心。

劉和然表示，孩子的健康是城市最珍貴的資產。新北市已連續6年投入超過7.5億元推動「美熱地計畫」，讓學童天天都能享用「美味、熱食、在地」的優質午餐，自立午餐供應率由不到五成提升至近六成。他強調，市府在營養午餐政策上，不僅重視美味與在地食材，也持續強化「安心」的把關，透過三章一Q驗證、即時監測與專業檢測，讓孩子吃得營養又安全。

教育局補充，每年市府另編列12.3億元補助弱勢學童早午餐，並與農業局合作推動「4+1安心蔬菜」政策，把優質在地農產品送進校園。此外，新北領先全國建置「食安智慧監控中心」，以雲端系統即時遠端監控團膳廠房與自立廚房的製餐過程，並由教育局、衛生局、農業局及環保局每月聯合稽查，加上學校每週派員到廠區監廚，形成多層食安防線，確保孩子每一口都放心。

中山國小校長陳學添指出，營養師會依孩子成長需求設計「補充鈣質、葉黃素」的特色菜單，兼顧均衡營養；食材也逐批驗收，確保食安把關落實。家長會長林建宇則分享，透過「新北校園通APP」，家長能隨時查詢每日菜單與食材來源，資訊公開透明，讓家長更安心。