聽新聞
0:00 / 0:00

噪音陳情多 新北擇6熱點建聲音盒子取樣

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市聲音照相設備需要經過認證，價格昂貴。記者葉德正／攝影
新北市聲音照相設備需要經過認證，價格昂貴。記者葉德正／攝影

噪音是人民陳情之首，新北與民間團體合作，研擬在新北各地建置低成本聲音盒子蒐集聲音數據，建立新北聲音地圖，除可即時監測，也能揭露健康風險，提供民眾寧靜區位參考。市府預計年底先在6處熱門陳情點設置，明年成果出爐後，再評估是否廣設。

噪音容易衍生民怨，新北近5年陳情逾3萬3千件，市府以聲音照相方式透過科技執法取締，今年固定式有200處，還有移動式與攔檢等方式，希望能嚇阻改管車，還給民眾安靜的生活環境。

新北環保局去年與中研院與民間團體，以「尋找城市淨土」為題，藉由大數據建構新北市安靜適宜性指數（Quietness Suitability Index, QSI）地圖，透過聲音盒子等軟硬體設備，建立不同類型噪音聲紋圖譜及分貝數，不斷更新QSI地圖，讓民眾能在吵雜的都市叢林中，尋找城市淨土。

新北環保局空氣品質維護科長邱庭緯表示，聲音照相設備要有主管機關等單位認證，一部設備成本要120萬元，聲音盒子年租金約5萬元，雖然無法作為分貝數開罰依據，但可透過AI大數據分析建構聲紋圖譜，透過電腦計算分析出應優先設置昂貴的噪音車聲音照相設備點位，有助提高設備執行成效。今年先設置6部，明年下半年相關成果出爐，會再評估是否擴增設置。

延伸閱讀

與蘇巧慧過招！劉和然：財劃法爭議重點是制度 中央還在打壓新北

獼猴、白鼻心入侵新北民宅增多 「城市狸貓回報網」收錄動態

新北新月橋限定「兔兔Q」萌翻登場

假掃地真偷拍 新北超商色店員判刑3月

相關新聞

噪音陳情多 新北擇6熱點建聲音盒子取樣

噪音是人民陳情之首，新北與民間團體合作，研擬在新北各地建置低成本聲音盒子蒐集聲音數據，建立新北聲音地圖，除可即時監測，也...

感謝守護環境 新北表揚147位環保志工

新北市府昨表揚147名環保志工，這些來自社區的無名英雄，用日復一日的付出築起守護環境力量，獲獎者最年長95歲、最年輕23...

星期評論／拆圓環啟示錄 推新政要多點耐心

北市府拍板9月13日拆除公館圓環，近一甲子的圓環將走入歷史，盼解決沉痾交通問題，卻引發地方反彈，但市府提出的數據評估，明...

潮台北JJA亞洲音樂節登場！蔡健雅、ALI開唱 逾4萬人次聚集北流

「2025 TRENDY TAIPEI 潮台北」系列活動台北音樂博覽會（TMEX）昨在北流登場，聚集超過60個音樂品牌、...

中元普渡結合動物祈福 木柵集應廟捐上萬斤白米做公益

農曆7月，許多社區舉辦民間習俗中元普渡，木柵集應廟今年也攜手北市動保處、動物之家、議員張志豪、陳宥丞及財團法人台灣關愛基...

名嘴爆拆圓環、機器狗廠商代表同一人？ 北市府嚴正駁斥

台北市政府原本規畫引進機器狗巡查人行道，引發外界資安疑慮，政治評論員吳靜怡今再爆北市府拆公館圓環廠商代表，與負責整合機器...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。