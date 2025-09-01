噪音陳情多 新北擇6熱點建聲音盒子取樣

噪音是人民陳情之首，新北與民間團體合作，研擬在新北各地建置低成本聲音盒子蒐集聲音數據，建立新北聲音地圖，除可即時監測，也能揭露健康風險，提供民眾寧靜區位參考。市府預計年底先在6處熱門陳情點設置，明年成果出爐後，再評估是否廣設。

噪音容易衍生民怨，新北近5年陳情逾3萬3千件，市府以聲音照相方式透過科技執法取締，今年固定式有200處，還有移動式與攔檢等方式，希望能嚇阻改管車，還給民眾安靜的生活環境。

新北環保局去年與中研院與民間團體，以「尋找城市淨土」為題，藉由大數據建構新北市安靜適宜性指數（Quietness Suitability Index, QSI）地圖，透過聲音盒子等軟硬體設備，建立不同類型噪音聲紋圖譜及分貝數，不斷更新QSI地圖，讓民眾能在吵雜的都市叢林中，尋找城市淨土。

新北環保局空氣品質維護科長邱庭緯表示，聲音照相設備要有主管機關等單位認證，一部設備成本要120萬元，聲音盒子年租金約5萬元，雖然無法作為分貝數開罰依據，但可透過AI大數據分析建構聲紋圖譜，透過電腦計算分析出應優先設置昂貴的噪音車聲音照相設備點位，有助提高設備執行成效。今年先設置6部，明年下半年相關成果出爐，會再評估是否擴增設置。