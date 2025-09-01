聽新聞
感謝守護環境 新北表揚147位環保志工

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市副市長劉和然（前排右五）與獲獎的環保志工合影。記者張策／攝影

新北市府昨表揚147名環保志工，這些來自社區的無名英雄，用日復一日的付出築起守護環境力量，獲獎者最年長95歲、最年輕23歲，資源永續組特優獎得主翁文俊來自土城日新里，投入環保志工超過30年，帶領里民每月回收近3000公斤資源物，將廢棄電扇改造成桌子、吊掛花器，巧手實踐環保。

副市長劉和然說，新北能連續多年拿下「全國最乾淨城市」肯定，正是因為有里長與環保志工的緊密配合，環保志工橫跨不同世代，也反映環保精神在家庭間傳承，不論是父母帶著孩子、或子女陪著長輩一起參與，都是城市最堅實的後盾。

新北市自2011年首創「環保英雄遴選計畫」，迄今已表揚3628名志工，涵蓋老中青不同世代。今年除了「資源永續組」、「環境綠美化組」，更首度新增「環保青年組」，鼓勵年輕世代投入公共事務；同時設立「長年貢獻獎」，向長年在社區默默奉獻的志工致敬。

資源永續組特優獎得主是翁文俊，當環保志工超過30年，熱情始終如一，他也推廣友善耕種、雨水回收，還示範製作天然防蚊液。

五股區羅春妹是環境綠美化組特優獎得主。她原是社區據點志工，在里長邀請下投身環保志工，她將社區閒置空間打造成「可食地景」，為共餐準備食材；她用心維護社區公園，定期灌溉、打掃，將廢輪胎改造成花盆，讓公園充滿生機。

