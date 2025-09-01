聽新聞
星期評論／拆圓環啟示錄 推新政要多點耐心

聯合報／ 本報記者邱書昱

北市府拍板9月13日拆除公館圓環，近一甲子的圓環將走入歷史，盼解決沉痾交通問題，卻引發地方反彈，但市府提出的數據評估，明明有專業交通學者背書，卻未徹底落實宣傳到地方，「民主，是說服過程」，推新政要多點耐心。

「連續7年是北市肇事熱點第一名的路口」、「平均每4天有3件事故」每每談到公館圓環，這幾項數據都引人擔憂，且走一趟就會知道駕駛間需要一定「默契」才能出圓環，行車安全一直是疑慮。

市長蔣萬安今年3月25日拍板拆圓環、填平公車地下道，蔣6月總質詢時也強調將彙整民眾意見、優先向議員完整報告。

豈料地方拋出的車流複雜、居民出入不便，是否禁止左轉和公車平面化等問題，直到8月底確定拆除圓環的時間後，地方仍持續焦慮，惹得在地國民黨籍里長、議員措手不及，處境尷尬。

明明市府有專業評估報告，可解釋公車平面化後仍有專用道，大小車流不會混流，也有數據呈現6成公車免等號誌更順暢，還會引導車輛，不讓居民因車流受阻，並增設左轉專用時向等配套措施，卻未下達到地方。

交通安全政策固然立意良善，連要建一條人行道，便有里長做問卷掌握在地民意，何況公館圓環拆除案，要改變民眾一甲子以來習慣，難道不需更多點耐心溝通？

台北市推動假日行人漫步區的新政，起初同樣引來反對，蔣萬安下到地方和里長見面溝通，總算順利。

如今抗議圓環拆除聲音未歇，要避免有更大抗爭，蔣萬安不如接受民代意見，親自走一回，挺身向市民說服新政。

