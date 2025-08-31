北市南港玉成公園115年更新 納民意提升4功能

台北市公園處今天表示，南港玉成公園已逾40年，地方希望提升功能，包含汰換兒童遊戲場、改善無障礙空間、調整綠地配置、納入社區需求等，預計年底完成設計、明年整體更新。

台北市公園處透過新聞發布指出，為更新南港玉成公園，6月13日舉辦「南港區玉成公園更新委託設計案－初步設計階段地方說明會」，邀集民代、里長與里民共議。

公園處說，會中民眾大部分聚焦在兒童遊戲場設計上，希望汰換兒童遊戲場設施，以及改善無障礙空間、調整綠地配置，納入社區需求。

為此，公園處說，更新設計的核心理念為多元共融，將打造讓長輩、親子、青少年都能共享共融的公共空間。包含將導入不同年齡層適用、具主題特色遊戲器材，並要兼顧安全性與挑戰性，讓孩童增進體能發展。

為符合高齡者需求，將規劃休憩座椅、遮蔭設施、無障礙步道、慢跑道，以及晨運跳舞空間。公園處說，也會提昇公廁品質，搭配公園內的網球場、籃球場等運動設施，符合民眾運動需求。

公園處南港公園管理所主任莊國境說，地方意見在意遊戲設施材質選用、夜間照明、休憩設施數量與配置，以及現有樹木保護等，都會在後續細部設計時整合、逐一回應。