快訊

找到「治癒心碎」的秘密！英實驗揭2招可望改善心臟功能

潮台北JJA亞洲音樂節登場！蔡健雅、ALI開唱 逾4萬人次聚集北流

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
活動之一JAM JAM ASIA亞洲音樂節，昨天更邀請歌星蔡健雅、日本樂團ALI等，現場聚集4萬人次到訪北流。圖／文化局提供
活動之一JAM JAM ASIA亞洲音樂節，昨天更邀請歌星蔡健雅、日本樂團ALI等，現場聚集4萬人次到訪北流。圖／文化局提供

「2025 TRENDY TAIPEI 潮台北」系列活動台北音樂博覽會（TMEX）昨在北流登場，聚集超過60個音樂品牌、120位國際音樂節策展人、節目買家、場館主理人及KOL來台，而活動之一JAM JAM ASIA亞洲音樂節，昨天更邀請歌星蔡健雅、日本樂團ALI等，現場聚集4萬人次到訪北流。

此次活動集結超過60個國內外指標音樂品牌於北流文化館展出，涵蓋音樂製作公司、經紀品牌、唱片廠牌、音樂節及演出場館，系列活動之一音樂博覽會「品牌展覽」，橫跨音樂產業上、中、下游的重要品牌，包含「特邀品牌」、「音樂產業夥伴」及「音樂節品牌」，讓民眾深度認識各品牌的經營理念與核心精神。

北流執行長梁序倫提到，此次更首度邀來海外知名演出場地與國際音樂節廠商包括日本 duo MUSIC EXCHANGE、Zepp New Taipei，以及韓國釜山國際搖滾音樂節、弘大音樂節與泰國大山音樂節，不僅展現，並為國內外業者創造更多合作機會與品牌曝光，政府單位更首次聯合進駐「音流實驗所」展現從民間到政府部門，對人才培育、資金支持、產業升級與國際市場拓展重視。

由TMEX衍生而出的JAM JAM ASIA亞洲音樂節也於昨天正式登場，首日由 deca joins、蔡健雅與日本知名樂團ALI領銜，並攜手兩大共演組合「Dizzy Dizzo 蔡詩芸×OZworld」及「YELLOW 黃宣×J.Sheon」點燃舞台熱度，而今天還有怕胖團、陳珊妮、血肉果汁機等表演。

「2025 TRENDY TAIPEI 潮台北」系列活動台北音樂博覽會（TMEX）昨在北流登場，聚集超過60個音樂品牌、120位國際音樂節策展人、節目買家、場館主理人及KOL來台，現場更聚集逾4萬人次粉絲到場。圖／北流提供
「2025 TRENDY TAIPEI 潮台北」系列活動台北音樂博覽會（TMEX）昨在北流登場，聚集超過60個音樂品牌、120位國際音樂節策展人、節目買家、場館主理人及KOL來台，現場更聚集逾4萬人次粉絲到場。圖／北流提供

音樂 品牌 日本

延伸閱讀

大園音樂節男童不慎走失 警即時協助與家人團聚

桃園珍珠海音樂節跨界籃球 NBA球星Towns、韓樂團助陣

蔡健雅唱進單身心聲！現場風狂吹喉嚨險破音 自嘲「姐也是過來人」

中職／味全龍8月底「攻蛋」3戰票房已近8萬張 5組藝人接力開唱

相關新聞

名嘴爆拆圓環、機器狗廠商代表同一人？ 北市府嚴正駁斥

台北市政府原本規畫引進機器狗巡查人行道，引發外界資安疑慮，政治評論員吳靜怡今再爆北市府拆公館圓環廠商代表，與負責整合機器...

傳統市場攤商電子支付「有裝沒用」？ 北市府曝兩大原因

北市傳統市場愈來愈多攤商提供電子支付，裝設率近年幾近百分之百，但議員發現申請市府獎勵金的攤商比例不到4%，等於「有裝沒用...

潮台北JJA亞洲音樂節登場！蔡健雅、ALI開唱 逾4萬人次聚集北流

「2025 TRENDY TAIPEI 潮台北」系列活動台北音樂博覽會（TMEX）昨在北流登場，聚集超過60個音樂品牌、...

新月橋限定「兔兔Q」萌翻登場 雲朵裝置點亮新北河濱

新北河濱公園9至10月推出期間限定「兔兔Q」裝置藝術，療癒可愛的兔兔Q將陪伴市民朋友在新月橋及新月廣場欣賞河岸美景，也為...

新北147位環保英雄齊聚 跨世代接力守護永續城市

新北市政府今舉辦「114年環保英雄表揚大會」，新北市副市長劉和然出席頒獎，向147位長年默默付出的環保志工致上敬意。這些...

教師荒未解！北市改造休息室提升教師幸福感 8校先試辦

北市教師荒未解，教育局盼能提升整體待遇，114學年推出「教師專業發展空間2.0建置試辦計畫」，不同於1.0以配合校舍改建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。