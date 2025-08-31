潮台北JJA亞洲音樂節登場！蔡健雅、ALI開唱 逾4萬人次聚集北流
「2025 TRENDY TAIPEI 潮台北」系列活動台北音樂博覽會（TMEX）昨在北流登場，聚集超過60個音樂品牌、120位國際音樂節策展人、節目買家、場館主理人及KOL來台，而活動之一JAM JAM ASIA亞洲音樂節，昨天更邀請歌星蔡健雅、日本樂團ALI等，現場聚集4萬人次到訪北流。
此次活動集結超過60個國內外指標音樂品牌於北流文化館展出，涵蓋音樂製作公司、經紀品牌、唱片廠牌、音樂節及演出場館，系列活動之一音樂博覽會「品牌展覽」，橫跨音樂產業上、中、下游的重要品牌，包含「特邀品牌」、「音樂產業夥伴」及「音樂節品牌」，讓民眾深度認識各品牌的經營理念與核心精神。
北流執行長梁序倫提到，此次更首度邀來海外知名演出場地與國際音樂節廠商包括日本 duo MUSIC EXCHANGE、Zepp New Taipei，以及韓國釜山國際搖滾音樂節、弘大音樂節與泰國大山音樂節，不僅展現，並為國內外業者創造更多合作機會與品牌曝光，政府單位更首次聯合進駐「音流實驗所」展現從民間到政府部門，對人才培育、資金支持、產業升級與國際市場拓展重視。
由TMEX衍生而出的JAM JAM ASIA亞洲音樂節也於昨天正式登場，首日由 deca joins、蔡健雅與日本知名樂團ALI領銜，並攜手兩大共演組合「Dizzy Dizzo 蔡詩芸×OZworld」及「YELLOW 黃宣×J.Sheon」點燃舞台熱度，而今天還有怕胖團、陳珊妮、血肉果汁機等表演。
