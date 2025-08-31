新北新月橋限定「兔兔Q」萌翻登場

照片取自新北市政府

新北河濱公園9至10月推出期間限定「兔兔Q」裝置藝術，療癒可愛的兔兔Q將陪伴市民朋友在新月橋及新月廣場欣賞河岸美景，也為河岸景觀增添全新打卡的最萌亮點。

新北市政府高灘地工程管理處處長黃裕斌表示，今年特別於中秋佳節前夕，攜手台灣新銳藝術家Alan Hong創作IP「雲朵阿Q」，以新月橋為靈感推出「兔兔Q」，於新月橋及新月廣場(新莊端)打造三座氣偶裝置，高度分別有4.7公尺、3.5公尺及4.2公尺，「雲朵阿Q」展期為9月1日至10月31日止，軟綿可愛的造型將為河岸帶來滿滿療癒氛圍。

黃裕斌處長補充，新月橋以優雅的曲線與夜間光雕效果聞名，是民眾欣賞河岸風光、拍攝浪漫景致的熱門地標。邀請市民在秋高氣爽的季節，與軟綿綿的「兔兔Q」一同放慢腳步，細細品味河岸的悠閒氛圍，走一段屬於自己的散步時光。

