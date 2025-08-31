快訊

癌末老董贈逾4600萬給看護 子女提告竟敗訴…律師揭原因

雨勢升級！12縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

新北新月橋限定「兔兔Q」萌翻登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

新北河濱公園9至10月推出期間限定「兔兔Q」裝置藝術，療癒可愛的兔兔Q將陪伴市民朋友在新月橋及新月廣場欣賞河岸美景，也為河岸景觀增添全新打卡的最萌亮點。

新北市政府高灘地工程管理處處長黃裕斌表示，今年特別於中秋佳節前夕，攜手台灣新銳藝術家Alan Hong創作IP「雲朵阿Q」，以新月橋為靈感推出「兔兔Q」，於新月橋及新月廣場(新莊端)打造三座氣偶裝置，高度分別有4.7公尺、3.5公尺及4.2公尺，「雲朵阿Q」展期為9月1日至10月31日止，軟綿可愛的造型將為河岸帶來滿滿療癒氛圍。

黃裕斌處長補充，新月橋以優雅的曲線與夜間光雕效果聞名，是民眾欣賞河岸風光、拍攝浪漫景致的熱門地標。邀請市民在秋高氣爽的季節，與軟綿綿的「兔兔Q」一同放慢腳步，細細品味河岸的悠閒氛圍，走一段屬於自己的散步時光。

聚傳媒

兔兔 療癒

延伸閱讀

萌度爆表！ 新月橋、新月廣場「兔兔Q」中秋限定打卡點 「3大氣偶」展至10月底

金馬獎得主長壽榜：86歲淑芳阿姨排不上前三，103歲反派雪姨奪冠

2025八里城市沙雕展結合數碼寶貝熱鬧開展

打造經典人氣動畫世界 八里城市沙雕展8/16登場 

相關新聞

名嘴爆拆圓環、機器狗廠商代表同一人？ 北市府嚴正駁斥

台北市政府原本規畫引進機器狗巡查人行道，引發外界資安疑慮，政治評論員吳靜怡今再爆北市府拆公館圓環廠商代表，與負責整合機器...

傳統市場攤商電子支付「有裝沒用」？ 北市府曝兩大原因

北市傳統市場愈來愈多攤商提供電子支付，裝設率近年幾近百分之百，但議員發現申請市府獎勵金的攤商比例不到4%，等於「有裝沒用...

新月橋限定「兔兔Q」萌翻登場 雲朵裝置點亮新北河濱

新北河濱公園9至10月推出期間限定「兔兔Q」裝置藝術，療癒可愛的兔兔Q將陪伴市民朋友在新月橋及新月廣場欣賞河岸美景，也為...

新北147位環保英雄齊聚 跨世代接力守護永續城市

新北市政府今舉辦「114年環保英雄表揚大會」，新北市副市長劉和然出席頒獎，向147位長年默默付出的環保志工致上敬意。這些...

教師荒未解！北市改造休息室提升教師幸福感 8校先試辦

北市教師荒未解，教育局盼能提升整體待遇，114學年推出「教師專業發展空間2.0建置試辦計畫」，不同於1.0以配合校舍改建...

新北就服處與林口三井OUTLET聯合徵才 近600職缺最高薪上看70K

新北市就業服務處與「MITSUI OUTLET PARK林口」合作，9月2日、3日中午12時至下午6時，在購物中心1樓六...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。