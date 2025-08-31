漢堡嘉年華 蔣萬安親手體驗漢堡製作

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會30日攜手貳樓餐飲集團舉辦「114年父親節感恩活動暨升學成果發表會×漢堡嘉年華」，由貳樓推出兩款限定漢堡，義賣所得全數捐贈本會，幫助北市清寒學生。臺北市長蔣萬安、教育局長兼本會董事長湯志民親臨現場，蔣市長認真學習漢堡製作，與受助學生及認助人共享美味漢堡，見證美食結合公益的愛心盛會。

蔣萬安市長前往貳樓漢堡餐車進行漢堡製作體驗，並聽聞貳樓餐飲集團品牌總監李欣恬介紹，此次貳樓集團與認助清寒學生基金會攜手合作，將義賣收入全數投入支持北市清寒學子，特別比讚肯定，給予熱情鼓勵。

湯董事長表示，特別感謝貳樓餐飲集團創辦人黃寶世打造愛心漢堡餐車，以及長期默默付出的認助人，您們的善舉改變了孩子的未來，讓社會充滿希望與溫暖，更為今天的漢堡增添愛與感恩的滋味。他期勉大學新鮮人要勇敢、有自信，並以「花若盛開，蝴蝶自來」鼓勵同學，在人生道路上，當你走得踏實、走得好，必定會有更多人願意幫助你。

