中元普渡結合動物祈福 木柵集應廟捐上萬斤白米做公益

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
木柵集應廟今年攜手北市動保處、動物之家等舉辦動物超渡與祈福儀式。圖／世界華人宗教研究學會提供
農曆7月，許多社區舉辦民間習俗中元普渡，木柵集應廟今年也攜手北市動保處、動物之家、議員張志豪、陳宥丞及財團法人台灣關愛基金會、創世基金會、華山基金會等，舉辦動物超渡與祈福儀式。

木柵集應廟主委張敏男提醒，民眾在準備普渡供品時，可選擇三牲（雞、豬、魚）及時令水果，如蘋果、橘子、奇異果、火龍果與哈密瓜，並強調牲品須保持完整、果品應完整無損，以示尊敬。

廟方捐贈3000包白米共1萬5000台斤，給弱勢團體與基金會，其中包含財團法人台灣關愛基金會500包、創世基金會300包、華山基金會100包等，也準備300份普渡供品提供中低收入戶家庭登記領取。

針對毛小孩，廟方也捐出100公斤的罐頭與飼料給台北市動物之家，期盼透過實際行動將祈福化為關懷，讓更多人與動物感受到溫暖，實踐「讓愛傳出去」的理念。

廟方近年來中元普渡的祭拜對象已逐漸延伸，不僅是傳統的「好兄弟」，更包含往生的毛小孩與「好姐妹」。部分飼主會在供桌擺上飼料、零食與玩具，甚至有人準備專屬「好姐妹」的妝髮造型普渡包，如梳子、鏡子與髮夾，展現出民俗文化與現代生活的結合。

中元普渡，又稱盂蘭盆節或中元節，是我國重要民俗祭典之一。其宗教意涵在於孝親報恩、超渡祖先與孤魂；民俗層面則可安撫孤魂、避災消厄、凝聚社群；文化層面更承載慎終追遠與濟人利他的精神，體現了社會的凝聚力與文化傳承。

信眾張小姐表示，家中貓咪今年剛過世，她特別帶來貓咪生前最愛的玩具，希望藉由法會祈願。另一位王先生則說，家裡飼養三隻狗狗，這次特地參與法會祈福，因為毛小孩早已是家庭不可或缺的成員。

木柵集應廟今年攜手北市動保處、動物之家等舉辦動物超渡與祈福儀式。圖／世界華人宗教研究學會提供
