名嘴爆拆圓環、機器狗廠商代表同一人？ 北市府嚴正駁斥

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市政府原本規畫引進機器狗巡查人行道，引發外界資安疑慮。圖／取自李四川臉書
台北市政府原本規畫引進機器狗巡查人行道，引發外界資安疑慮。圖／取自李四川臉書

台北市政府原本規畫引進機器狗巡查人行道，引發外界資安疑慮，政治評論員吳靜怡今再爆北市府拆公館圓環廠商代表，與負責整合機器狗檢測與AI技術的「超鉞科技」代表人為同一人。北市府今澄清，並非同家廠商。

新工處表示，近期即將開工的「公館圓環拆除及地下道填平工程」是屬於「113年度台北市道路、橋涵興建及改善工程開口契約（第1標）」，該標案是辦理年度道路或橋涵新拓建或拆除改建相關工程，負責的廠商是「永溢營造股份有限公司」，並非網傳的「聖東營造」。

吳靜怡今天在臉書貼文爆料，表示北市府廠商一邊能拆圓環，一邊能開發中國機械狗軟體，酸「蔣萬安市政府的廠商真是萬萬安！」吳說，蔣萬安台北市政府的交工處在8月28日宣布公館圓環要拆，9月13日就能馬上動工，據她消息指出，這決標8億的金額早在3月下旬就由廠商得標，而聖東負責其中一項業務（網友在傳，幫蔣市府澄清）。

吳靜怡說，聖東營造的代表人叫做「楊博森」，2024、2025年得標13件共5億6221萬7759元，正好跟台北市政府疑似弊案涉嫌使用中國機械狗「超鉞科技」是同一個代表人，地址也正好是「北市松山區八德路4段760號9樓之1」，數業有專攻，雖然都跟道路有關，但這麼巧合，絕對都是蔣萬安市政府相當能信任的廠商。

吳靜怡說，無論是拆圓環的紛爭，又或者中國機械狗的爭議，甚至台北市警察被假公民真政客踩踏，這些都代表蔣萬安實質處理行政或是團隊領導的能力有很大問題！怪不得蔣萬安需要把李四川綁緊緊，從資安認知的薄弱到交通改善的溝通。

對此，北市新工處表示，近日網傳「公館圓環拆除及地下道填平工程」與推出「智慧巡查機器狗」負責道路巡查維護均為「聖東營造股份有限公司」，北市府工務局新工處嚴正澄清，並非事實，請外界切勿再以訛傳訛。

新工處表示，近期即將開工的「公館圓環拆除及地下道填平工程」標案是辦理年度道路或橋涵新拓建或拆除改建相關工程，負責廠商是「永溢營造股份有限公司」，並非網傳的「聖東營造」。

北市府9月13日起將施工拆除公館圓環。本報資料照片
北市府9月13日起將施工拆除公館圓環。本報資料照片

北市府 蔣萬安 吳靜怡

