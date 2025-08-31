慈濟吉祥祈福活動 劉和然祈願平安 共聚善念
佛教慈濟基金會今在板橋慈濟園區舉辦「2025七月吉祥祈福會活動」，透過祈福儀式、親子園遊會與戲劇表演，傳遞七月吉祥月的慈悲精神。新北市副市長劉和然偕同多位局處首長參與獻供，祈求天地人間平安，社會共聚善念。
劉和然表示，慈濟長年秉持「慈悲為懷、濟世救人」理念，不僅在弱勢關懷、社會救助上積極投入，更在災害現場第一時間總能看見慈濟志工默默付出的身影，足跡遍及世界各地，「有需要的地方，就有慈濟」。他指出，此次吉祥月祈福會，讓市民重新認識「普渡」的慈悲意涵，也希望凝聚更多善念，為社會帶來正向力量。
新北市府與慈濟合作已久，從防災合作、醫療照護到公益教育，皆共同推動。近年更協助多場大型活動，包括歲末祝福、浴佛大典、祈福會與防災演練等，都獲得熱烈迴響。劉和然強調，這份跨界合作展現城市「共善」精神，讓新北逐步邁向更幸福、更有愛的城市。
民政局則補充，慈濟舉辦的七月吉祥祈福會，核心理念在於「以愛止惡、淨化人心」，透過齋戒護生、減少口慾，喚起大眾對生命的尊重。今年最後兩場祈福活動將於9月13日及20日舉行，市府誠摯邀請市民共同參與，以實際行動實踐「愛護大地、疼惜眾生」，讓社會更和諧安定。
