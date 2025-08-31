新北147位環保英雄齊聚 跨世代接力守護永續城市

新北市政府今舉辦「114年環保英雄表揚大會」，新北市副市長劉和然出席頒獎，向147位長年默默付出的環保志工致上敬意。這些來自社區的「無名英雄」，或許不曾站在鎂光燈下，卻用日復一日的付出，替城市累積起一股守護環境的力量，讓新北邁向淨零永續的願景更為踏實。

劉和然指出，新北市能連續多年拿下「全國最乾淨城市」的肯定，正是因為有里長與環保志工的緊密配合。他說，這次獲獎者最年長達95歲、最年輕僅23歲，橫跨不同世代，也反映環保精神已在家庭間傳承，「不論是父母帶著孩子、或子女陪著長輩一起參與，都是城市最堅實的後盾」。他也特別感謝親友團的支持，讓志工能在日常持續投入，累積出亮眼的成績。

新北市自100年首創「環保英雄遴選計畫」，至今已經表揚3628位志工，涵蓋老中青不同世代。今年除了「資源永續組」、「環境綠美化組」之外，更首度新增「環保青年組」，鼓勵年輕世代投入公共事務；同時設立「長年貢獻獎」，致敬長年在社區默默奉獻的志工。今年獲獎者包括2名特優獎、20名優等獎、39名甲等獎、63名佳作獎、3名環保青年獎、20名入圍獎，以及6名長年貢獻獎。

「資源永續組」特優獎得主翁文俊，來自土城日新里，投入環保志工超過30年。他帶領里民每月回收近3000公斤資源物，不僅如此，還運用早年學徒時期的手藝，將廢棄電扇改造成桌子、吊掛花器，把舊物化為實用新生。他也推廣友善耕種、雨水回收，甚至親自示範製作天然防蚊液，用最樸實的方式，帶動更多人一起實踐環保。

五股區羅春妹則是「環境綠美化組」特優獎得主。退休後，她原本只是社區據點的志工，在里長邀請下開始投入環保志工。多年來，她將社區閒置空間打造成「可食地景」，為共餐準備食材；她用心維護社區公園，定期灌溉、打掃，甚至將廢輪胎改造成花盆，讓公園處處生機。熱情與巧思，讓整個社區綠意盎然。

今年首次設立的「環保青年組」也展現不同風貌。新莊光華里的陳春玉，下班後長期維護認養綠地，並推廣重複填充水桶，減少一次性塑膠桶使用；土城樂利里的羅雅馨則利用數位專長，幫社區製作文宣、經營社群平台，讓環保訊息觸及更多人；淡水埤島里的許蕙如，則結合家庭與社區力量，積極參與黃金資收站、環境維護，並媒合資源支持志工活動。青年們的創意與行動，替環保注入新能量，與長輩攜手，讓環保成為跨世代的共同語言。