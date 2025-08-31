教師荒未解！北市改造休息室提升教師幸福感 8校先試辦

北市教師荒未解，教育局盼能提升整體待遇，114學年推出「教師專業發展空間2.0建置試辦計畫」，不同於1.0以配合校舍改建為主，盼用現由空閒教室改造，並將燈光、設備調整搭配按摩椅、沙發等設施，讓老師可適當放鬆舒壓，每校最高可補助90萬元先擇定8校試辦，盼長期目標，一校能有一個多元教室空間。

台北市近年老師缺額逐年漸增，113學年懸缺數1868人，這學年教甄結束還有2166缺額，需透過招聘代理教師來解決，局長湯志民認為，除了薪資待遇提升外，更重要是要讓老師感受到被重視，包含在學校課餘時間能夠有舒適環境可以休息、寫教案等。

湯志民說，他曾去過澳門一所私立學校參訪，在教師休息室中，具備一整排豪華的按摩椅，甚至在每個老師桌上擺放著各式各樣當季水果，讓老師教書之餘可以適當放鬆，讓他大感震驚，雖然現行體制下沒辦法做到這麼全面，但希望將理念可以帶回教育現場，讓老師感受到支持與尊重，提升幸福感。

教育局表示，近年來針對各校空閒教師空間進行改造，包含「新世代學習空間」、「親師交流空間」、「樂齡教室」這些空間除了本身既有功能外，大多都有其副功能，作為老師休息或與家長洽談地方，今年也將啟動「教師專業發展空間2.0計畫」，選擇6-8校參與試辦，最高補助90萬。

技職科長陳秉熙表示，通常會建議備有沙發、音響、植栽、照明、香氛機等可以放鬆舒壓小物或擺設，將室內燈光換成溫暖色系，座位設計上，也可以參照咖啡廳佈局，可活動移動桌子調整，讓老師休息外也可在這邊開會討論教案等。

北市信義國小去年將一樓閒置空間改造成「親師交流空間」，更每天請志工值班，老師可利用課餘時間到這邊放鬆喝咖啡看書報雜誌，更設計巨大落地窗，讓老師可以欣賞窗外街景，次外空間也擺放許多英文圖書，讓孩子可以借閱。