新北就服處與林口三井OUTLET聯合徵才 近600職缺最高薪上看70K

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市就業服務處與「MITSUI OUTLET PARK林口」合作，9月2日、3日舉辦聯合徵才。圖／新北市勞工局提供
新北市就業服務處與「MITSUI OUTLET PARK林口」合作，9月2日、3日舉辦聯合徵才。圖／新北市勞工局提供

新北市就業服務處與「MITSUI OUTLET PARK林口」合作，9月2日、3日中午12時至下午6時，在購物中心1樓六角廣場辦「店鋪聯合徵才」，包含饗食天堂、古拉爵、無印良品、GAP、三友藥妝等34家知名連鎖企業，提供597個工作機會，歡迎林口在地有求職、轉職需求的民眾前來尋覓好頭路。

新北就服處指出，今年是第3次與「MITSUI OUTLET PARK林口」合作辦徵才，參與的廠商在購物中心皆設有櫃位，提供豐富且多元的就業機會。此次聯合徵才以旅宿餐飲業及零售販賣業為主，零售販賣業共18家廠商，提供130個工作機會，包含「三友藥妝」開出月薪70K招募藥師、「饗食天堂」開出50K薪資招募廚務主任；現場也提供超過179個兼職職缺，有彈性工作時間需求的民眾，可來參與應徵。

為媒合產業與求職兩方的需求，新北各區的就業服務站台接力推出多元媒合活動，包括9月4日在汐止區公所11樓禮堂、9月9日在崑崙公園市民活動中心、9月12日在三重過圳市民活動中心、9月18日在新北市政府6樓大禮堂、9月26日在新莊區公所10樓禮堂，陸續推徵才活動，相關資訊可上「新北市人力網」（https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/GoodJob） 或撥打就業服務處免付費電話：0800-091-580(您就業、我幫您)，有專人服務。

新北市就業服務處與「MITSUI OUTLET PARK林口」合作，9月2日、3日舉辦聯合徵才。圖／新北市勞工局提供
新北市就業服務處與「MITSUI OUTLET PARK林口」合作，9月2日、3日舉辦聯合徵才。圖／新北市勞工局提供

