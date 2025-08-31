新北建置聲音地圖 揭新北寧靜區

噪音是人民陳情之首，新北與民間團體合作，研擬在新北各地建置低成本聲音盒子蒐集各地聲音數據，建立新北聲音地圖，除可即時監測，也能揭露健康風險，提供民眾寧靜區位參考。市府預計年底先在6處熱門陳情地點設置，待明年成果出爐後，可評估廣設全區。

噪音是新北市陳情之冠，近5年陳情逾3萬3千件，市府以聲音照相方式科技執法取締，今年固定式已有200處，還有移動式與攔檢等方式，希望能夠嚇阻改管車，還給民眾安靜的生活環境。

新北市環保局去年與中研院與民間團體，以「尋找城市淨土」為題，藉由大數據建構新北市的「安靜適宜性指數」（Quietness Suitability Index, QSI）地圖，希望透過運用合作研發的聲音盒子等軟硬體設備，於各種聲景情境建立不同類型噪音聲紋圖譜及分貝數，不斷更新QSI地圖，讓民眾能在吵雜的都市叢林中，尋找自己的城市淨土。

新北市環保局空氣品質維護科長邱庭緯表示，去年研究成果獲得總統盃黑客松卓越獎後，環保局今年展開試辦。

邱庭緯說，現今聲音照相設備需要主管機關等單位認證，每一台設備買斷不含維運，成本要120萬元左右，不過聲音盒子年租金只要5萬元，雖然無法作為分貝數開罰依據，但可以透過AI大數據分析建構聲紋圖譜，透過電腦計算分析出應優先設置昂貴的噪音車聲音照相設備點位，提高設備執行成效。

環保局說，無形的噪音影響民眾身體健康，噪音不只影響聽力，還會影響睡眠品質，造成精神壓力，降低工作或學習效率，更造成消化系統障礙及內分泌失調等，這股隱形的力量持續影響人類生活環境品質，透過建置聲音地圖，可提供民眾選擇寧靜區位的參考。