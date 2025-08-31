快訊

北市獼猴入侵社區5年274件…內湖最多北投也暴增10倍

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
近日野生獼猴出沒北市，有民眾日前開車行經內湖市區時，赫然發現一隻獼猴在大馬路上逛街。圖／取自臉書「我是內湖人」社團
北市內湖近日再有獼猴入侵住宅社區，據統計，北市近5年接獲274件獼猴通報案，內湖64件最多，北投從前年3件、去年3件，今年才至7月已暴增到30件，成長了10倍，議員要求市府加快應變、正視問題。

陳宥丞近日接到內湖居民反映，在公園、住宅區、甚至馬路上都看見獼猴的身影。猴子進城，不僅會造成市民安全上的疑慮，也讓許多商家生活受到困擾。

據統計，109年至114年7月，北市共接獲274件獼猴通報案件，其中內湖64件占全市最高比例，同期間，全市發生過5件猴子入侵民宅，去年更出現猴子攻擊傷人送醫案例，北投數據更是急速攀升，從前年3件、去年3件，今年才統計至7月就已暴增到30件，長期趨勢看，全市從110年19件增加至113年的83件，4年間成長超過4倍，這些數據顯示，獼猴進入市區已不是零星個案。

陳宥丞說，從風險角度看，獼猴進城可能發生被路殺意外，也會威脅兒童與寵物安全，甚至有入侵民宅風險，在這次事件發生後，他第一時間就將居民提供的資訊交給動保處追蹤，依照現行原則，動保處會先以驅趕回山為優先；若因族群排斥或打鬥落敗而無法返山，才會進行誘捕安置，並依規定完成檢疫與野放評估，且獼猴下山背後其實存在著人為因素。

陳說，陽明山國家公園就曾指出，人工餵食會讓雌猴提早成熟、生育間隔縮短，導致族群數量快速增加，牠們也漸漸不再害怕人類，更大膽地開始在市區搶奪食物、侵入農地，甚至帶來人畜共生傳染病的風險。

陳說，他在2023年財建部門質詢時，就已要求動保處必須在LINE官方帳號中，增設「動物救援」一鍵通報功能，讓民眾能在第一時間上報狀況，避免資訊落差與處置延誤。

動保處產業保育組長黃俊儒表示，動保處目前持續蒐集獼猴出沒地點資訊，並已於8月26日在通報點設置誘捕籠。由於北市因都市開發密集，山區與住宅社區之間的緩衝帶逐漸縮減，加上部分民眾在住家周邊種植芒果、龍眼等果樹，也會吸引獼猴下山覓食。

黃表示，目前進入社區多為「孤猴」，行蹤不易掌握。動保處將持續與里長及居民保持通報聯繫，並在接獲通報後盡速派員查勘，必要時採取驅趕或誘捕等措施。未來亦將透過加強獼猴教育宣導，逐步減少人猴衝突。

呼籲民眾遵守「不接觸、不干擾、不餵食」三不原則，避免吸引獼猴靠近或引發衝突。另如有發現獼猴出沒，請立即撥打1959動物救援專線，將派員前往處理。

內湖 北市

