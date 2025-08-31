傳統市場攤商電子支付「有裝沒用」？ 北市府曝兩大原因

北市傳統市場愈來愈多攤商提供電子支付，裝設率近年幾近百分之百，但議員發現申請市府獎勵金的攤商比例不到4%，等於「有裝沒用」，建議市府可跨單位合作。市場處分析，使用率不高是因部分攤商認為收現金較實在、擔心被查稅。

市場處推出電子支付獎勵計畫，採分級獎勵，依每月電子支付交易筆數級距，給予申請攤商1000元至2000元不等的獎勵金，每年分兩批申請；所轄48處公有零售市（商）場至7月共7380攤商完成安裝電子支付設備，設置率達99.64%，除6個月短期使用的攤位，48處市場的攤商全數需裝設。

議員詹為元指出，去年傳統市場的電子支付建置率99.62%，8月申請截止後的8月至10月，4120家已安裝設備的攤商中，只有159家申請獎勵、僅3.85%，等同於大多數攤商雖完成安裝，卻沒真正投入使用，設備形同虛設。

市場處統計，去年7380家攤商，一整年共13個市場、174家申請，申請率僅2.35%；第一名是士東市場37攤、196件，第二名北投中繼市場34攤、164件，第三成功中繼市場27攤、140件。

士東市場自治會會長何慶豐分析，天母地區消費族群使用電子支付的普遍，以士東市場來說，現在10個消費者會有5、6人使用，也因傳統市場的年齡層範圍比較大，電子支付者的年齡層為30至50歲，除了年輕族群，40至50歲則關注各支付平台不定期的回饋活動。但也有人怕消費紀錄被知道，因此仍習慣用現金。

詹為元說，市場處目前採「市場機制」推動，並未與特定平台合作，此方式難以提升使用率。 他舉例，南門市場引進悠遊付並搭配行銷活動後，確實成功帶動使用率，產生良好的示範與擴散效果。因此問題不在於攤商不願意安裝，而是缺乏「使用的誘因」。

他建議市府跨單位合作，可與具有官方背景的悠遊卡公司合作，將「悠遊付」作為推動策略夥伴，不僅能發揮官股公司的協調優勢，降低行政溝通成本，還能有效提升市場的電子支付使用率。

市場處觀察，部分攤商認為收現金較實在、擔心查稅問題，導致使用率不高；將加強攤商教育宣導、適時調整獎勵計畫，以及輔導攤商在攤位明顯處設置電子支付標示，提升使用率。