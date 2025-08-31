新北原民文化活動 千人圍舞超壯觀

新北市原住民族聯合文化活動昨在新北市民廣場舉行，上千民眾熱情參與豐富精采的文化饗宴。新北市原民局以「嶼海交織」為主題，從祈福祭儀、樂舞競賽、青年論壇到音樂演出、市集體驗，展現原住民族文化在都會區的自信與生命力。

活動由各族祈福儀式揭開序幕，族人誠心在供桌擺上祭品，象徵向祖靈表達感謝並祈求來年平安。

千人圍舞由五組領唱團體僅那鹿角、三重區協進會、東河旅北同鄉會、太巴塱部落與娜荳蘭部落，以族語歌聲與舞蹈，帶著新北市族人手牽著手，同時廣邀在場民眾一同加入舞圈，傳遞文化認同與跨世代情感，場面壯觀。

原民局為加強與南島語族間連結，邀請AHA Taiwan夏威夷藝術舞集帶來跨洋演出，由國際知名Hula大師Kumu Mark領軍，攜手其子、首席舞者Kolu同台，以吟唱與舞蹈展現夏威夷文化的深厚底蘊。

金曲歌王舒米恩、DJ汝妮、葛西瓦與舞炯恩輪流登場，以獨特音樂風格點燃全場氣氛，傳達原民文化的當代表現。

新北市副市長陳純敬表示，為了在都市打造一處有根的儀式空間，讓傳統文化記憶能安放、祭儀能延續，也讓更多市民有機會接觸原住民族文化、促進跨族群理解與交流，本周已正式在三峽區，動工興建新北首座原民歲時祭儀廣場，總經費3070萬元，預計明年完工啟用。