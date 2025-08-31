6地點最後階段分析 新北大巨蛋選址最快9月宣布

新北大巨蛋場址目前6選2，原預計8月要公布地點，但至今仍未對外說明，副市長劉和然表示，目前已在最後階段資料分析，不過還需和專家學者開會討論，預計最快9月就能宣布。

新北大巨蛋規畫容納5萬人、高75公尺，目前市府評估6個可能地點，包含淡海新市鎮二期、土城看守所舊址、樹林機五南側、樹林大柑園、三峽麥仔園、板樹體育館。市長侯友宜2月時表示，希望能在半年內凝聚共識，從6個場址中聚焦1或2個地點，再進一步的評估討論，選出最適合的地點規畫，帶動新北運動與經濟發展。

市議員江怡臻說，個人期待土城、三峽、樹林這三個地點入選，以交通便利性來說，樹林選址，未來捷運萬大中和土城樹林線會經過、設站，三峽麥子園和樹林大柑園的腹地完整且足夠，能以造鎮概念來打造；若選土城台北看守所，將能翻轉在地印象，提升周邊生活機能與經濟，也是相當適合的地點。

市議員陳偉杰表示，台北大巨蛋位於人口密集區，新北大巨蛋的市場定位要有區隔，可以兼具觀光功能，淡水地區有山、河、海，觀光資源豐富，未來淡江大橋、淡北道路、淡海輕軌二級陸續完工，交通路網完整，若在淡海二期蓋大巨蛋，未來除了看演唱會，還可以規畫套裝行程，條件也與西武巨蛋類似，淡海二期是很適合的地點。

據了解，市府預計9月開議前宣布。新北市體育局表示，日前依照各個地點的外部環境、商業資源、交通方式等等條件比較，也到各地點現場會勘，體育局持續跨局處、專家學者收斂聚焦討論，有結果會盡快公布。