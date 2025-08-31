北市公車門夾傷乘客 半年提報13件 議員憂黑數更多

北市公車車門夾傷乘客時有所聞，不僅有女乘客被夾住車門拖行案例，還有嬰兒車被門夾到，議員憂心，部分路線經過多所學校，危及學生安全。北市公運處表示，己要求業者加速裝主動式車門感測安全系統，目標明年全數安裝完成。

今年3月17日發生一名女乘客被265公車車門夾住後，駕駛未注意仍行駛，遭拖行50公尺，一旁民眾見狀趕緊拍打車門，公車才停下，所幸僅受輕傷。北市公車業者自主提報的車門夾傷乘客案件數，2023年46件、去年25件、今年1至6月已達13件，議員游淑慧憂心未造成傷害夾人事件數量更是不計其數。

民眾反映，265公車於上下班尖峰時段乘客眾多、擁擠，站立前、後車門的情形更是普遍，部分司機常未待乘客完全下車即關門，導致急煞與車門夾人事件頻仍。

游淑慧說，許多民眾分享抱怨265夾人事件，甚至有嬰兒車被關門夾住案例，此路線經過多所中小學及高中，學生乘客比例高，更應注意孩童安全。要求公運處行文各客運業者，嚴格要求公車駕駛人關門前留意車門狀況，並主動確認是否仍有乘客下車。

北市公運處表示，北市大型公車現加裝車門防夾及車門未關妥的警示裝置，去年新增補助裝主動式車門感測安全系統，有更高可靠度，且屬主動式科技偵測設備，要求公車業者加速安裝，預計今年安裝率可達80%，目標明年全數安裝完成。

公運處也表示，為提升行車安全，現每年辦理12場行車安全教育訓練，並要求公車業者辦理自主教育訓練，將持續要求駕駛長落實各項標準作業流程，應確實注意車內外乘客動態，待乘客上下車完妥，再關閉車門起駛離站。

另外，北市公車公會114年成立「公車學院」強化駕駛長行安教育，已辦2場實車體驗營，規畫搖晃與夾觸體驗課程，讓駕駛長擔任乘客角色換位思考，實際體驗車門夾觸，加強注意乘客動態。