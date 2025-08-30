快訊

汐止區仲夏音樂派對今晚登場 在地社團與12所學校輪番演出

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
汐止區仲夏音樂派對今晚登場，在地社團與12所學校輪番演出。圖／汐止區公所提供
新北市汐止區仲夏音樂派對今晚在汐止區公所前廣場登場，活動匯聚在地社團與12所學校輪番演出，副市長劉和然到場與民眾同樂， MOMO家族的泡芙姐姐、柚子哥哥帶動唱，吸引大批民眾參與。

汐止區在地社團以活力四射的表演揭開序幕，帶來多樣化的音樂與舞蹈表演。曲目包羅萬象。中東舞、民族舞蹈、古典舞及韓風流行舞炒熱氣氛，展現多元風貌，隨後，各國中小接力演出，優美旋律與專業演奏掌聲不斷，從古典樂曲到流行旋律，帶來一場音樂饗宴。

除了傳統音樂的悠揚旋律，也安排耳目一新的舞台表演，北港國小陶笛吹奏動人樂音、秀峰高中綜合音樂社展現青春活力；長安國小跳鼓隊、金龍國小童軍團旗舞、東山國小踢踏舞與崇義高中多才多藝社，展現青春熱力。

汐止區長林慶豐表示，「仲夏音樂派對」已成為汐止重要的藝文品牌活動，透過音樂與文化凝聚社區力量。今年邀集4個社團與12所學校共同參與，不僅提供孩子們展現才華的舞台，也讓市民朋友共享一場屬於汐止的夏日限定音樂饗宴，展現汐止在地文化及音樂活力，未來區公所將持續推動多元藝文活動。

