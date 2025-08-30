東園少棒勇奪世界冠軍 投手陳啟盛行程滿到幾乎沒有停

北市東園國小少棒隊今年勇奪世界少棒錦標賽總冠軍，今晚載譽歸國。投手陳啟盛打完U12世界盃少棒賽，又與母隊飛往美國爭冠，集訓、賽事接連不斷，陳爸爸透露啟盛的行李箱拿著，幾乎就沒有回來。

東園國小兩度對上代表加勒比海區的阿魯巴隊，前次先發投手劉韋亨以11次三振壓制對手打線，並在隊友打線支援下，以4比0完封比賽；國際組冠軍戰關鍵一役，劉韋亨再度先發，在主投5.1局無失分及陳啟盛0.2局強力後援的帶領下，以1比0再次完封對手獲勝。

最後與美國組勝隊爭冠，投手林晉擇演出5局好投，陳啟盛後援1局，聯手以7比0擊敗美國組冠軍內華達，中華隊捧回賽史第18座冠軍。

投手陳啟盛爸爸陳建宏分享，啟盛每場比賽他幾乎都會到，包含U12世界盃少棒賽，因為父母親到場，孩子一定會很開心、放心。「一晉級威廉波特，我當下就決定要去，完全沒有考慮」，相較於選手一生可去幾次奧運，威廉波特還不見得能有一次機會，所以為了孩子，他一定要去，自己也是抵達美國的第一團家長團。

陳建宏表示，啟盛被徵召到U12世界盃少棒賽中華隊，6月與東園國小赴韓國打完世界少棒聯盟亞太區少棒錦標賽，又直奔U12集訓、比完世界盃少棒賽，隔天回歸母隊，不久後又飛美國，「他幾乎拿著行李箱，從6、7月出門後，幾乎沒什麼停。」

他說，在美國沒有太多和啟盛聊深入的心路歷程，孩子在那邊享受棒球比賽，家長能做的就是全力支持，其他一切交由大會、教練去主導，也很感謝孩子、家長等團隊願意相挺啟盛，讓他無後顧之憂在場上盡情發揮。

陳建宏認為，孩子送到學校就全權交給總教練賴敏男，也謝謝教練把啟盛教育得很好，而他們家長能協助孩子的就是照顧好他的健康。

啟盛媽媽平時則給予啟盛精神喊話和鼓勵，此次另有行程而沒去美國，仍為兒子感到驕傲。她說，啟盛是一個非常內向害羞的孩子，但他有著強大的心也相當自律，要做就要做到最好，會盡全力想要做好。