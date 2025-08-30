影／大稻埕浪漫煙火秀 蔣萬安喊勇敢追愛「市長能幫的就到這邊」

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
2025大稻埕夏日節今晚邁入活動最高潮，晚間8時整將施放480秒主題煙火秀，首度施放大型千輪煙火「埕彩千輪」，以紅、綠、藍、紫四色斑千輪，讓民眾感受到煙火的震撼和繽紛絢麗。蔣萬安說「市長能夠幫的就到這邊」接下來自己的愛情勇敢去追求。

煙火秀以「愛情來得正是時候」為主題，結合金閃冠、銀白柳樹、繁花牡丹、藍色煙花、魔法紅心、3D牡丹環與3D燈籠等多種特效，推出近年來在日本、台灣引發話題的大型千輪煙火「埕彩千輪」，還搭配多樣愛心造型，交織呈現「愛與祝福」的意涵。

今晚是大稻埕夏日節壓軸場，480秒的主題煙火結合多樣特效，煙火開始施放，前10秒就是首度亮相的「埕彩千輪」煙火有如一朵朵繽紛煙花，令人驚艷，最後在金柳、銀白瀑布與錦冠煙火中，劃下最燦爛句點。現場民眾爆出如雷的驚呼聲。

北市觀傳局指出，今年的大稻埕夏日節不但將人潮帶入商圈，也帶動周邊商圈超過5成的業績成長。而今年活動除了精彩絢麗煙火秀、豐富多元的舞台表演外，活動期間在延平河濱公園河岸邊推出4座主題造景，吸引大小朋友一同打卡留念，共度今夏最璀璨的仲夏慶典。

台北市長蔣萬安在致詞時指出，煙火、樂團表演都準備好了，所以要把握機會，帶著心愛的另一半來好好的欣賞所有美好的音樂。「市長能夠幫助的就到這邊」約會都幫忙安排好了，接下來，自己的愛情勇敢地去追求，那祝福今天所有的好朋友有個愉快的夜晚。

北市觀傳局表示，這次活動期間透過各局處通力合作、周邊商圈支持以及鄰近居民的體諒協力，讓為期25天的「2025大稻埕夏日節」劃下完美句點。而台北接下來精彩活動不間斷，誠摯邀請國內外旅客規畫旅程，並順道遊訪北市多元的景點與場館，漫遊魅力商圈，大啖道地豐富的美食，體驗這座城市豐富多彩的風貌。

