市場融合藝術 「水源之心」披上台北色彩重生

歷經一年施作期，台北市水源市場外牆公共藝術「水源之心」今天正式優化完成，運用57種顏色呈現台北市花杜鵑花意象，讓民眾在採買食材的日常生活中也能感受藝術之美。

「水源之心」於2010年落成，運用水源市場外牆壁面彩繪，正面可以看到漸層的彩虹映照在海洋波浪中，波光粼粼；另一面則以漸層的彩虹顏色象徵台北多元文化，同時呼應水源市場生生不息的水源意涵。

15年後，台北市文化局考量作品已有褪色污損，斥資新台幣4000餘萬元，找來原創作藝術家亞科夫‧亞剛（Yaacov Agam）設計、原執行團隊蔚龍藝術公司重製，花費一年時間讓「水源之心」重生為「水源之心‧花漾水源」。

台北市文化局今天舉辦「水源之心‧花漾水源」公共藝術作品發布會，文化局長蔡詩萍致詞表示，這項作品的優化象徵台北城市文化的延續與昇華，不僅為台北市樹立公共藝術維護與再生典範，更強化藝術與社區的連結。

蔡詩萍說，透過將藝術放進市場，希望讓市民在日常生活中就能感受到藝術之美，也是潮台北及「巷弄藝術節」的目的，城市將因此有了詩意與新的記憶。

蔚龍藝術公司總經理王玉齡表示，「水源之心」在15年前是亞剛創作過最大的作品，15年後則可能是高齡97歲的亞剛最後一件作品，「他很開心能把這件作品獻給全台北市、全台灣的民眾」。

談到優化過程，王玉齡說，除了需要找到足量的57種顏色漆料以完整呈現杜鵑花意象，此次遇到最大的困難是層出不窮的投訴，從找不到腳踏車到走路撞到棚架，文化局跟她的電話都接不完。

儘管處理陳情不容易，還得吸收一年來工料大幅上漲的收益減縮，王玉齡仍全力完成這件任務，她說，這是一種使命感，因為藝術不僅能感動人，還能改善周遭環境，讓居民生活品質跟著提升。

她回憶，「水源之心」剛落成時，至少每3個月就要回來清除塗鴉，後來漸漸變成眾人會共同維護，還有買菜阿姨回饋，來水源市場「蓋高尚」「好像去美術館買菜」。

文化局表示，「水源之心‧花漾水源」以柔和漸層的57種色彩建構全新立面圖像，同樣呈現多種觀看視角，一側是停留在花朵上的晶瑩朝露，另一側則交織出春天的風景與活力，勾勒出杜鵑花粉嫩形象，將成為公館新亮點。