快訊

棒球／東園冠軍少棒回來了！教頭賴敏男透露2個奪冠小故事

股神出手！波克夏證實已收購「這間公司」 巴菲特獻上祝賀

市場融合藝術 「水源之心」披上台北色彩重生

中央社／ 台北30日電

歷經一年施作期，台北市水源市場外牆公共藝術「水源之心」今天正式優化完成，運用57種顏色呈現台北市花杜鵑花意象，讓民眾在採買食材的日常生活中也能感受藝術之美。

「水源之心」於2010年落成，運用水源市場外牆壁面彩繪，正面可以看到漸層的彩虹映照在海洋波浪中，波光粼粼；另一面則以漸層的彩虹顏色象徵台北多元文化，同時呼應水源市場生生不息的水源意涵。

15年後，台北市文化局考量作品已有褪色污損，斥資新台幣4000餘萬元，找來原創作藝術家亞科夫‧亞剛（Yaacov Agam）設計、原執行團隊蔚龍藝術公司重製，花費一年時間讓「水源之心」重生為「水源之心‧花漾水源」。

台北市文化局今天舉辦「水源之心‧花漾水源」公共藝術作品發布會，文化局長蔡詩萍致詞表示，這項作品的優化象徵台北城市文化的延續與昇華，不僅為台北市樹立公共藝術維護與再生典範，更強化藝術與社區的連結。

蔡詩萍說，透過將藝術放進市場，希望讓市民在日常生活中就能感受到藝術之美，也是潮台北及「巷弄藝術節」的目的，城市將因此有了詩意與新的記憶。

蔚龍藝術公司總經理王玉齡表示，「水源之心」在15年前是亞剛創作過最大的作品，15年後則可能是高齡97歲的亞剛最後一件作品，「他很開心能把這件作品獻給全台北市、全台灣的民眾」。

談到優化過程，王玉齡說，除了需要找到足量的57種顏色漆料以完整呈現杜鵑花意象，此次遇到最大的困難是層出不窮的投訴，從找不到腳踏車到走路撞到棚架，文化局跟她的電話都接不完。

儘管處理陳情不容易，還得吸收一年來工料大幅上漲的收益減縮，王玉齡仍全力完成這件任務，她說，這是一種使命感，因為藝術不僅能感動人，還能改善周遭環境，讓居民生活品質跟著提升。

她回憶，「水源之心」剛落成時，至少每3個月就要回來清除塗鴉，後來漸漸變成眾人會共同維護，還有買菜阿姨回饋，來水源市場「蓋高尚」「好像去美術館買菜」。

文化局表示，「水源之心‧花漾水源」以柔和漸層的57種色彩建構全新立面圖像，同樣呈現多種觀看視角，一側是停留在花朵上的晶瑩朝露，另一側則交織出春天的風景與活力，勾勒出杜鵑花粉嫩形象，將成為公館新亮點。

北市 杜鵑花 文化局

延伸閱讀

屏東太平洋沿岸3村新亮點 在地意象海廢藝術進駐

影／國民黨台南市議員要求「縣市離婚」溪北才可能重生

監院曝財產申報！蔣萬安存款暴增+繳清房貸 李四川背債2000萬

最美星二代蔡中泠爆紅　蔡詩萍靠女兒創臉書95萬觸及神紀錄

相關新聞

影／大稻埕浪漫煙火秀 蔣萬安喊勇敢追愛「市長能幫的就到這邊」

2025大稻埕夏日節今晚邁入活動最高潮，晚間8時整將施放480秒主題煙火秀，首度施放大型千輪煙火「埕彩千輪」，以紅、綠、...

東園少棒勇奪世界冠軍 投手陳啟盛行程滿到幾乎沒有停

北市東園國小少棒隊今年勇奪世界少棒錦標賽總冠軍，今晚載譽歸國。投手陳啟盛打完U12世界盃少棒賽，又與母隊飛往美國爭冠，集...

蔣萬安最愛墨西哥辣椒漢堡 自曝「太太並不特別喜歡」

台北市長蔣萬安下午參加2025台北國際美食節「漢堡嘉年華」，親自做出數款不同風味的漢堡，並協助公益攤位義賣。蔣萬安也分享...

選戰煙硝味！劉和然批未替新北爭取經費 蘇巧慧：爭取項目有目共睹

新北市長選戰提前開打？新北市副市長劉和然昨批評民進黨立委蘇巧慧，更指蘇和其父行政院前院長蘇貞昌未替新北爭取財劃法等經費。...

「2025大稻埕夏日節」壓軸煙火秀今晚登場 民眾提早到場卡位

「2025大稻埕夏日節」壓軸煙火秀將於今晚登場，台北市府觀傳局表示，今晚8時將施放長達480秒的煙火，首度呈現大型「埕彩...

民眾黨司法「走讀」活動8警受傷 蔣萬安說話了

台灣民眾黨今日發起「司法改革公民走讀」活動，期間立委黃國昌率「小草」多次欲衝撞警方圍欄拒馬，造成8名員警受傷。對此，台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。