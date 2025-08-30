快訊

黃國昌走讀「伸手勒員警脖子」？畫面曝光 當事人也發聲了

黃國昌拆拒馬8警傷「遭認定違法送檢偵辦」 民眾黨發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安最愛墨西哥辣椒漢堡 自曝「太太並不特別喜歡」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）出席漢堡嘉年華活動，戴上手套親手製作漢堡。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安（中）出席漢堡嘉年華活動，戴上手套親手製作漢堡。記者邱德祥／攝影

台北市長蔣萬安下午參加2025台北國際美食節「漢堡嘉年華」，親自做出數款不同風味的漢堡，並協助公益攤位義賣。蔣萬安也分享自己在美國生活時，最愛墨西哥辣椒漢堡的獨特風味「雖然太太對此口味並不特別喜歡」但每個人都有自己的偏好。

蔣萬安致詞時表示，回想去年活動，現場人山人海、氣氛熱鬧非凡，雖然天氣炎熱，但大家熱情參與。今年活動同樣吸引大批民眾，不同的是，天氣更為涼爽，陽光不再這麼炙熱，還有徐徐微風。今年市府也特別將場地動線加以優化，把空間拉寬，並規劃飲食區，讓大家可以坐下來輕鬆享用，和家人朋友共度悠閒美好時光。

這屆漢堡嘉年華共規畫四大展區，集結超過50個特色攤位，有美式經典、在地風味和創新料理。蔣萬安說，各式漢堡應有盡有，展現台北美食節兼容並蓄的特色，他也回憶在美國時曾經嘗遍各種大小、不同風格的漢堡，只要具有地方特色，他都非常喜愛。蔣萬安強調，現在市民和遊客不用遠赴美國或其他國家，在花博花海廣場就能一次享受到全球風味的精采美食。

蔣萬安說，台北是國際公認的美食之都，除了這兩天在花博登場的漢堡嘉年華，緊接著在9月還有「2025台北餐廳周」（Taipei Restaurant Week）這項活動由市府與超過百間餐廳共同合作，就像紐約的餐廳周一樣，將推出多元豐富的美食體驗，不僅有高檔精緻料理，也有道地庶民小吃，讓全球朋友來到台北，都能一次感受到城市獨特的飲食文化與魅力。

台北市長蔣萬安（中）出席漢堡嘉年華活動，戴上手套親手製作漢堡。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安（中）出席漢堡嘉年華活動，戴上手套親手製作漢堡。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安（左）出席漢堡嘉年華活動，戴上手套練習手打漢堡肉排。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安（左）出席漢堡嘉年華活動，戴上手套練習手打漢堡肉排。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安（左）出席漢堡嘉年華活動，戴上手套練習手打漢堡肉排。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安（左）出席漢堡嘉年華活動，戴上手套練習手打漢堡肉排。記者邱德祥／攝影
第2屆「漢堡嘉年華」今天在台北圓山花博廣場登場，集結超過50家品牌，從街頭餐車、炭火煙燻烤爐到星級飯店品牌都有，讓饕客們一次吃過癮，台北市長蔣萬安（中）出席。記者邱德祥／攝影
第2屆「漢堡嘉年華」今天在台北圓山花博廣場登場，集結超過50家品牌，從街頭餐車、炭火煙燻烤爐到星級飯店品牌都有，讓饕客們一次吃過癮，台北市長蔣萬安（中）出席。記者邱德祥／攝影
蔣萬安下午出席2025台北國際美食節-漢堡嘉年華受訪時表示，有致電給警察局長，特別關心受傷警察同仁及現場民眾中暑狀況。記者邱德祥／攝影
蔣萬安下午出席2025台北國際美食節-漢堡嘉年華受訪時表示，有致電給警察局長，特別關心受傷警察同仁及現場民眾中暑狀況。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安（中）出席漢堡嘉年華活動，戴上手套親手製作漢堡。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安（中）出席漢堡嘉年華活動，戴上手套親手製作漢堡。記者邱德祥／攝影

漢堡 美食 蔣萬安

延伸閱讀

影／第2屆「漢堡嘉年華」登場 蔣萬安出席製作漢堡

新版財劃法計算有誤差卓榮泰願探討 蔣萬安：希望先做到這件事

民眾黨司法「走讀」活動8警受傷 蔣萬安說話了

中央公布台北市統籌款增加452.4億 蔣萬安笑回「12字」

相關新聞

選戰煙硝味！劉和然批未替新北爭取經費 蘇巧慧：爭取項目有目共睹

新北市長選戰提前開打？新北市副市長劉和然昨批評民進黨立委蘇巧慧，更指蘇和其父行政院前院長蘇貞昌未替新北爭取財劃法等經費。...

蔣萬安最愛墨西哥辣椒漢堡 自曝「太太並不特別喜歡」

台北市長蔣萬安下午參加2025台北國際美食節「漢堡嘉年華」，親自做出數款不同風味的漢堡，並協助公益攤位義賣。蔣萬安也分享...

「2025大稻埕夏日節」壓軸煙火秀今晚登場 民眾提早到場卡位

「2025大稻埕夏日節」壓軸煙火秀將於今晚登場，台北市府觀傳局表示，今晚8時將施放長達480秒的煙火，首度呈現大型「埕彩...

民眾黨司法「走讀」活動8警受傷 蔣萬安說話了

台灣民眾黨今日發起「司法改革公民走讀」活動，期間立委黃國昌率「小草」多次欲衝撞警方圍欄拒馬，造成8名員警受傷。對此，台北...

新北原民聯合文化活動今登場 壯觀千人圍舞引民眾駐足欣賞

114年新北市原住民族聯合文化活動今日於新北市民廣場舉行，在上千名民眾熱情參與下，展開豐富精彩的文化饗宴。今年新北市原民...

影／金山甘藷季「甜蜜專藷」登場 啦啦隊女神李多慧熱舞開窯

「金山甘藷季」今年以「甜蜜專藷」為主題，今天上午在金山玉爐路登場，一直到傍晚，上千民眾一起焢窯同樂，傍晚還有雙人火舞秀。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。