聽新聞
0:00 / 0:00
蔣萬安最愛墨西哥辣椒漢堡 自曝「太太並不特別喜歡」
台北市長蔣萬安下午參加2025台北國際美食節「漢堡嘉年華」，親自做出數款不同風味的漢堡，並協助公益攤位義賣。蔣萬安也分享自己在美國生活時，最愛墨西哥辣椒漢堡的獨特風味「雖然太太對此口味並不特別喜歡」但每個人都有自己的偏好。
蔣萬安致詞時表示，回想去年活動，現場人山人海、氣氛熱鬧非凡，雖然天氣炎熱，但大家熱情參與。今年活動同樣吸引大批民眾，不同的是，天氣更為涼爽，陽光不再這麼炙熱，還有徐徐微風。今年市府也特別將場地動線加以優化，把空間拉寬，並規劃飲食區，讓大家可以坐下來輕鬆享用，和家人朋友共度悠閒美好時光。
這屆漢堡嘉年華共規畫四大展區，集結超過50個特色攤位，有美式經典、在地風味和創新料理。蔣萬安說，各式漢堡應有盡有，展現台北美食節兼容並蓄的特色，他也回憶在美國時曾經嘗遍各種大小、不同風格的漢堡，只要具有地方特色，他都非常喜愛。蔣萬安強調，現在市民和遊客不用遠赴美國或其他國家，在花博花海廣場就能一次享受到全球風味的精采美食。
蔣萬安說，台北是國際公認的美食之都，除了這兩天在花博登場的漢堡嘉年華，緊接著在9月還有「2025台北餐廳周」（Taipei Restaurant Week）這項活動由市府與超過百間餐廳共同合作，就像紐約的餐廳周一樣，將推出多元豐富的美食體驗，不僅有高檔精緻料理，也有道地庶民小吃，讓全球朋友來到台北，都能一次感受到城市獨特的飲食文化與魅力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言