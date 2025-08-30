蔣萬安最愛墨西哥辣椒漢堡 自曝「太太並不特別喜歡」

台北市長蔣萬安下午參加2025台北國際美食節「漢堡嘉年華」，親自做出數款不同風味的漢堡，並協助公益攤位義賣。蔣萬安也分享自己在美國生活時，最愛墨西哥辣椒漢堡的獨特風味「雖然太太對此口味並不特別喜歡」但每個人都有自己的偏好。

蔣萬安致詞時表示，回想去年活動，現場人山人海、氣氛熱鬧非凡，雖然天氣炎熱，但大家熱情參與。今年活動同樣吸引大批民眾，不同的是，天氣更為涼爽，陽光不再這麼炙熱，還有徐徐微風。今年市府也特別將場地動線加以優化，把空間拉寬，並規劃飲食區，讓大家可以坐下來輕鬆享用，和家人朋友共度悠閒美好時光。

這屆漢堡嘉年華共規畫四大展區，集結超過50個特色攤位，有美式經典、在地風味和創新料理。蔣萬安說，各式漢堡應有盡有，展現台北美食節兼容並蓄的特色，他也回憶在美國時曾經嘗遍各種大小、不同風格的漢堡，只要具有地方特色，他都非常喜愛。蔣萬安強調，現在市民和遊客不用遠赴美國或其他國家，在花博花海廣場就能一次享受到全球風味的精采美食。