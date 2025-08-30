影／第2屆「漢堡嘉年華」登場 蔣萬安出席製作漢堡
第2屆「漢堡嘉年華」今天在台北圓山花博廣場登場，集結超過50家品牌，從街頭餐車、炭火煙燻烤爐到星級飯店品牌都有，讓饕客們一次吃過癮，今年再加碼邀請各式異國風味的冰品、甜點和飲料，讓饕客邊吃邊消暑。台北市長蔣萬安出席漢堡嘉年華活動，戴上手套親手製作漢堡。
8月30日起連續兩天登場的「漢堡嘉年華」，集結超過50家品牌，網羅台北人氣品牌The Oasis 綠洲、週末炸雞俱樂部、ABV Bar & Kitchen、IG打卡名店的春日糖餅、Parko Parco牛肚包等多家漢堡名店。餐廳品牌也帶來不同菜色，像是老井極上燒肉推出特製漢堡排，貳樓餐飲集團也首次出攤帶來市集限定創意漢堡。
對於民眾黨今天舉辦「司法改革公民走讀」活動，和警方爆發衝突，數波衝突造成員警受傷，加上天氣炎熱，也有民眾中暑。蔣萬安下午出席2025台北國際美食節-漢堡嘉年華受訪時表示，有致電給警察局長，特別關心受傷警察同仁及現場民眾中暑狀況。蔣萬安受訪時表示，天氣非常炎熱，要體恤現辛苦員警同仁執勤的辛勞，同時民眾也要注意自身的安全，已致電警察局長關心受傷同仁跟民眾中暑狀況。
