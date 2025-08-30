影／第2屆「漢堡嘉年華」登場 蔣萬安出席製作漢堡

第2屆「漢堡嘉年華」今天在台北圓山花博廣場登場，集結超過50家品牌，從街頭餐車、炭火煙燻烤爐到星級飯店品牌都有，讓饕客們一次吃過癮，今年再加碼邀請各式異國風味的冰品、甜點和飲料，讓饕客邊吃邊消暑。台北市長蔣萬安出席漢堡嘉年華活動，戴上手套親手製作漢堡。

8月30日起連續兩天登場的「漢堡嘉年華」，集結超過50家品牌，網羅台北人氣品牌The Oasis 綠洲、週末炸雞俱樂部、ABV Bar & Kitchen、IG打卡名店的春日糖餅、Parko Parco牛肚包等多家漢堡名店。餐廳品牌也帶來不同菜色，像是老井極上燒肉推出特製漢堡排，貳樓餐飲集團也首次出攤帶來市集限定創意漢堡。