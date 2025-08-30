選戰煙硝味！劉和然批未替新北爭取經費 蘇巧慧：爭取項目有目共睹

新北市長選戰提前開打？新北市副市長劉和然昨批評民進黨立委蘇巧慧，更指蘇和其父行政院前院長蘇貞昌未替新北爭取財劃法等經費。蘇巧慧今天表示，從樹林捷運、捷運三鶯線、鳳鳴車站、新莊到鶯歌堤外便道、班班有冷氣、污水下水道等等，她都大力爭取中央補助，連侯市長都公開感謝過她，相信新北市民也有目共睹。

蘇巧慧表示，只要國家財政好、又合法合憲，普發現金本來就可以討論，民進黨經濟治理好才有能力發四次，債務比還到降更低，正說明民進黨政府會持家、會做事。

但她指出，國民黨只發現金，不願意讓電纜地下化等台電經費過關，不讓屏鵝公路和蘭嶼的成功經驗推廣到全國，未來颱風停電，又要繼續讓台電人員爬電桿，令人遺憾。