選戰煙硝味！劉和然批未替新北爭取經費 蘇巧慧：爭取項目有目共睹

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市副市長劉和然。本報資料照片
新北市長選戰提前開打？新北市副市長劉和然昨批評民進黨立委蘇巧慧，更指蘇和其父行政院前院長蘇貞昌未替新北爭取財劃法等經費。蘇巧慧今天表示，從樹林捷運、捷運三鶯線、鳳鳴車站、新莊到鶯歌堤外便道、班班有冷氣、污水下水道等等，她都大力爭取中央補助，連侯市長都公開感謝過她，相信新北市民也有目共睹。

蘇巧慧表示，只要國家財政好、又合法合憲，普發現金本來就可以討論，民進黨經濟治理好才有能力發四次，債務比還到降更低，正說明民進黨政府會持家、會做事。

但她指出，國民黨只發現金，不願意讓電纜地下化等台電經費過關，不讓屏鵝公路和蘭嶼的成功經驗推廣到全國，未來颱風停電，又要繼續讓台電人員爬電桿，令人遺憾。

蘇巧慧指出，新北有四百萬人，國民黨一直宣傳總額增加多少，卻不敢講每個市民平均分到多少，連新北財政局長都說這種版本「看了會吐血」，因為傅崐萁的版本讓「新北的人均從六都最低，變成全國22縣市最低」，獨厚傅崐萁個人偏好的縣市，完全沒有尊重全國最大的新北市，這才是財劃法不公的爭議。

民進黨立委蘇巧慧。圖／聯合報系資料照
蘇巧慧 民進黨

民眾黨司法「走讀」活動8警受傷 蔣萬安說話了

台灣民眾黨今日發起「司法改革公民走讀」活動，期間立委黃國昌率「小草」多次欲衝撞警方圍欄拒馬，造成8名員警受傷。對此，台北...

千輪煙火「埕彩千輪」今晚8時大稻埕登場 煙火秀施放480秒

2025大稻埕夏日節今晚邁入活動最高潮，晚間8時整將施放480秒主題煙火秀，首度施放大型千輪煙火「埕彩千輪」，以紅、綠、...

新北原民聯合文化活動今登場 壯觀千人圍舞引民眾駐足欣賞

114年新北市原住民族聯合文化活動今日於新北市民廣場舉行，在上千名民眾熱情參與下，展開豐富精彩的文化饗宴。今年新北市原民...

影／金山甘藷季「甜蜜專藷」登場 啦啦隊女神李多慧熱舞開窯

「金山甘藷季」今年以「甜蜜專藷」為主題，今天上午在金山玉爐路登場，一直到傍晚，上千民眾一起焢窯同樂，傍晚還有雙人火舞秀。...

「2025大稻埕夏日節」壓軸煙火秀今晚登場 民眾提早到場卡位

「2025大稻埕夏日節」壓軸煙火秀將於今晚登場，台北市府觀傳局表示，今晚8時將施放長達480秒的煙火，首度呈現大型「埕彩...

