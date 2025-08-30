影／金山甘藷季「甜蜜專藷」登場 啦啦隊女神李多慧熱舞開窯

快訊

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
啦啦隊人氣女神李多慧熱舞，並一起參與開窯儀式。圖／金山區公所提供
啦啦隊人氣女神李多慧熱舞，並一起參與開窯儀式。圖／金山區公所提供

金山甘藷季」今年以「甜蜜專藷」為主題，今天上午在金山玉爐路登場，一直到傍晚，上千民眾一起焢窯同樂，傍晚還有雙人火舞秀。啦啦隊人氣女神李多慧熱舞，並一起參與開窯儀式。金山品種以台農66號最具代表，目前正值產季。

副市長劉和然表示，金山「甘藷」遠近馳名，金山地區擁有得天獨厚的自然條件，肥沃的火山黑壤土與陽明山清泉灌溉孕育出細緻綿密的紅心甘藷，品種以台農66號最具代表。

新北市政府農業局表示，今年除了在金山老街與農會展售中心可購買在地優質甘藷之外，市府將「新北健康三寶」推廣到雙北都會地區，9月6至7日於台北希望廣場（捷運善導寺站）及9月16至17日於新北市板橋農會（捷運府中站）設置展售攤位，現場提供新鮮甘藷、農產加工品及各式美食。

金山區長劉昌松說，今天甘藷季規畫「朝日窯」、「午後窯」，讓民眾分時段體驗傳統焢窯樂趣，從生火、搭土窯到收成都能親手參與，傍晚還有雙人火舞秀。還有親子同樂挖甘藷體驗、農夫市集等。「甘藷王競賽」造型及重量王甘藷，亦在現場展示。

從今天上午一直到傍晚連續不斷活動，金山區公所歡迎民眾及遊客參加。目前品嘗金山甘藷正當時，還可順遊金山溫泉與金包里老街，品嘗在地美食，體驗北海岸豐富多采的風貌。

「金山甘藷季」今天上午在金山登場，一直到傍晚，上千民眾一起焢窯同樂，傍晚還有雙人火舞秀。圖／金山區公所提供
「金山甘藷季」今天上午在金山登場，一直到傍晚，上千民眾一起焢窯同樂，傍晚還有雙人火舞秀。圖／金山區公所提供
「金山甘藷季」今天上午在金山登場，一直到傍晚，上千民眾一起焢窯同樂，傍晚還有雙人火舞秀。圖／金山區公所提供
「金山甘藷季」今天上午在金山登場，一直到傍晚，上千民眾一起焢窯同樂，傍晚還有雙人火舞秀。圖／金山區公所提供
「金山甘藷季」今天上午在金山登場，一直到傍晚，上千民眾一起焢窯同樂，傍晚還有雙人火舞秀。圖／金山區公所提供
「金山甘藷季」今天上午在金山登場，一直到傍晚，上千民眾一起焢窯同樂，傍晚還有雙人火舞秀。圖／金山區公所提供

金山 李多慧

