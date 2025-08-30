千輪煙火「埕彩千輪」今晚8時大稻埕登場 煙火秀施放480秒

2025大稻埕夏日節今晚邁入活動最高潮，晚間8時整將施放480秒主題煙火秀，首度施放大型千輪煙火「埕彩千輪」，以紅、綠、藍、紫四色斑千輪，讓大家感受到千輪煙火帶來的精采震撼。

煙火秀以「愛情來得正是時候」為主題，結合金閃冠、銀白柳樹、繁花牡丹、藍色煙花、魔法紅心、3D牡丹環與3D燈籠等多種特效，推出近年來在日本、台灣引發話題的大型千輪煙火「埕彩千輪」，還搭配多樣愛心造型，交織呈現「愛與祝福」的意涵。

另外，在雙主場舞台展演，今天下午2時30分至5時在迪化街永樂廣場舉行「埕．唱」，將由桑尼、Tickle Tickle 癢癢、粗大Band、打倒三明治等新生代音樂人接力演出，以活力與創意唱響盛夏序曲。而大稻埕碼頭(延平河濱公園)4號水門主舞台則自下午4時30分起，以「愛情來得正是時候」主題，邀請蕎、胡恂舞、溫室雜草、呂允、公館青少年、陳華、怕胖團、宇宙人等實力歌手與樂團輪番登台，深情歌聲與多元曲風呈現浪漫氛圍。

北市觀傳局指出，活動現場還有文創市集及胖卡美食餐車，讓所有市民與遊客在欣賞音樂與煙火之餘，也能遊逛市集、品嚐特色美食。

同時，台北自來水事業處也在現場特別設置「杜鵑花直飲台」，方便來參加活動的朋友們飲用臺北好水，補充水分同時，也營造永續的活動環境。