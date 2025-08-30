公車夾傷人！台北市今年1至6月已發生13件 還夾過嬰兒車

北市公車「車門夾傷乘客」案件似有增加之勢，去年發生25件、今年1至6月已發生13件，議員游淑慧指出，未夾傷人的案件可能更多，甚至有嬰兒車被門夾住案例。北市公運處表示，己要求業者裝設主動式車門感測安全系統，目標115年全數安裝完成。

游淑慧指出，北市公車業者自主提報的車門夾傷乘客案件數，112年46件、113年25件、114年1至6月已達13件；至於未造成傷害之夾人事件，數量更是不計其數。

另外，民眾反映，265公車於上下班尖峰時段乘客眾多，經常出現擁擠情況，尤其站立於前、後車門口的情形普遍。部分司機經常未待乘客完全下車即關門，導致急煞與車門夾人事件頻仍。游淑慧說，網路上也有許多民眾分享抱怨265夾人事件，甚至有嬰兒車被關門夾住受傷案例，而此路線經過多所中小學及高中，學生乘客比例高，更應注意孩童安全。

游淑慧指出，她要求公運處行文各客運業者，尤其針對265路線及經常發生夾人案例路線的客運業者，應嚴格要求駕駛人關門前留意車門狀況，並主動確認是否仍有乘客下車，以避免類似事件一再發生，確保市民及學童搭乘安全。

北市公運處表示，北市大型公車現加裝車門防夾及車門未關妥警示裝置，從去年起新增補助裝設主動式車門感測安全系統，這項設備有更高可靠度，且屬主動式之科技偵測設備，為提升乘客安全，已要求公車業者加速安裝進度，預計今年年安裝率可達80%，目標115年全數安裝完成。

公運處也表示，為提升行車安全，現每年辦理12場行車安全教育訓練，並要求公車業者辦理自主教育訓練，將持續要求駕駛長落實各項標準作業流程，應確實注意車內外乘客動態，待乘客上下車完妥再關閉車門起駛離站。

另外，北市公車公會114年成立「公車學院」以強化駕駛長行安教育，已辦理2場實車體驗營，特別規劃搖晃與夾觸體驗課程，讓駕駛長擔任乘客角色換位思考，實際體驗車門夾觸狀況，進而加強注意乘客動態。