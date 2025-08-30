開挖釀禍...三重六張街鄰損案重建預計9月報審議 居民盼加速

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
三重六張街鄰損案，預計9月送都更審議。記者葉德正／攝影
三重六張街鄰損案，預計9月送都更審議。記者葉德正／攝影

新北市三重區六張街「莘聖沐光居」建案，今年初因開挖地下室造成鄰房傾斜倒塌，目前六張街184號至190號居民已取得共識，建商預計9月將都更事業計畫申請報核，不過緊鄰的194巷2弄住戶有意加入都更，建商今天舉行說明會，住戶關心合建與全案管理差異性，不過16戶只有8戶到場，意見待持續整合。

莘聖建設總經理趙建勳表示，目前六張街184至190號，規畫打造地下二樓、地上十樓的建物，為保障原基地住戶，預計9月申請報核，希望明年6月核定公告、8月申請建照，在2028年5月交屋。

趙建勳指出，因在地住戶與里長提到有緊鄰住戶希望加入都更行列，在原基地住戶同意下，今天舉行說明會，與後方住戶溝通相關流程，與可能會遇到的問題。

趙建勳指出，他們目前提供合建與全案管理兩種方案，合建是由住戶提供土地，建商負責興建，再依照一定比例分回，缺點是分回坪數會減少；全案管理則是住戶提供土地，由建商協助媒合銀行融資，住戶可以分回全部，但住戶要負擔銀行貸款。

趙建勳說，目前首要任務是完成原基地住戶的託付，二弄住戶想要加入，整合時間大約只有1-2個月時間，要達到百分百同意，他坦言確實「困難」，但住戶有意願，願意全力溝通。

有原基地住戶擔心要等二弄住戶，恐怕會拖到重建家園時間，不過二弄住戶則認為1到2個月時間實在太短；趙回應，時限內會全力溝通，但若無法達到百分百同意，他們會以原基地住戶權益優先。

也有住戶擔心施工品質問題，趙強調，全案是指標性關注案子，監督力道一定比其他案子還要嚴格，也會信託確保權益，居民可不用擔心。

三重六張街鄰損案，建商今天舉行說明會。記者葉德正／攝影
三重六張街鄰損案，建商今天舉行說明會。記者葉德正／攝影

住戶 都更 溝通

