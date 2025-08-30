快訊

新北大巨蛋地點六選二公布在即 江怡臻力挺土樹三中選

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北大巨蛋模擬圖。圖／新北市政府提供
新北大巨蛋模擬圖。圖／新北市政府提供

新北大巨蛋六選二公布在即，新北市議員江怡臻今表示，議會五審考察8月27日走訪台北大巨蛋取經，江怡臻力挺土城、樹林、三峽中選，這不只是場館建設，更是一次帶動觀光、提升交通、活絡地方經濟與生活機能的大機會。

江怡臻表示，目前新北市府評估的六個地點分別是淡海新市鎮二期、土城看守所舊址、樹林機五南側、樹林大柑園、三峽麥仔園、板樹體育館。最近她也走訪台北大巨蛋，實地了解大巨蛋的運作、招商、以及如何帶動周邊的效益，希望把這套成功經驗引進新北，打造屬於新北自己的大型複合型體育與展演場館。

江怡臻說，她個人特別期待土城、三峽、樹林這三個地點能夠順利入選，這不只是場館建設，更是一次帶動觀光、提升交通、活絡地方經濟與生活機能的大機會。

江怡臻說明，這些位置，具備幾項優點，以交通便利性來說，樹林選址，未來捷運萬大中和土城樹林線會經過、設站；第二，三峽麥子園和樹林大柑園的腹地完整且足夠，能以造鎮概念來打造。至於土城台北看守所，若選址在這裡，將能翻轉在地印象，提升周邊生活機能與經濟，也是相當適合的地點。

江怡臻表示，未來她也會持續監督選址過程，爭取在地聲音被聽見，讓新北大巨蛋不只是市政建設，更是城市榮耀的象徵。

江怡臻 大巨蛋

相關新聞

侯友宜今出訪歐洲考察 行李箱不忘帶這一物

新北市長侯友宜今天率團出訪歐洲，侯友宜在桃機受訪表示，這次與4名局處首長到歐洲關心智慧醫療、健康照護以及城市的規畫，借鏡...

新北Super口說營 培養表達自信

新北市教育局攜手聯合報推動「Super少年魅力口說營」與「閱讀寫作營」，今年成果展演以「你說我寫，點亮未來」為主題，結合...

翡翠水庫上游 無主墳納骨塔拆了

正值農曆7月，翡翠水庫管理局為改善水庫集水區環境，上月將早年用地徵收後發現的190具「無主墳骨骸」，移往公墓安葬，昨也拆...

北市懷愛館  9月1日起增喪家優先電梯

台北市懷愛館（原二殯）每年舉行上萬場告別式，有人日前搭電梯，遇到家屬手捧骨灰罈進入共乘，骨灰罈甚至緊貼自己，恐對亡者大不...

「寶島有愛公益巡眼」 送愛北海岸為低收配眼鏡

為了讓偏鄉地區的低收家戶能有精彩美好的視野，寶島光學科技股份有限公司辦理的寶島有愛公益巡眼活動前進北海岸，目標為金山、萬里、三芝、石門及瑞芳五區的低收家戶民眾提供檢查視力與免費配眼鏡服務，藉此要為低收家戶減輕配鏡的負擔，並且給予正確的視力保健知識。

新北淡水區公所DIY親職課程 親子手作創意生活

為了要讓孩童在暑假期間，生活過的更豐富也可以學習到許多知識，新北市淡水區公所開辦一系列共有三堂課的親職教育講座課程，邀請到三位專業講師來開辦親子DIY課程，主題內容包括了捏捏花樂園的黏土手作、永生花小樹球以及手提袋擴香石，讓孩子與家長度過充實的假期。

