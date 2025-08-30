新北大巨蛋地點六選二公布在即 江怡臻力挺土樹三中選

新北大巨蛋六選二公布在即，新北市議員江怡臻今表示，議會五審考察8月27日走訪台北大巨蛋取經，江怡臻力挺土城、樹林、三峽中選，這不只是場館建設，更是一次帶動觀光、提升交通、活絡地方經濟與生活機能的大機會。

江怡臻表示，目前新北市府評估的六個地點分別是淡海新市鎮二期、土城看守所舊址、樹林機五南側、樹林大柑園、三峽麥仔園、板樹體育館。最近她也走訪台北大巨蛋，實地了解大巨蛋的運作、招商、以及如何帶動周邊的效益，希望把這套成功經驗引進新北，打造屬於新北自己的大型複合型體育與展演場館。

江怡臻說，她個人特別期待土城、三峽、樹林這三個地點能夠順利入選，這不只是場館建設，更是一次帶動觀光、提升交通、活絡地方經濟與生活機能的大機會。

江怡臻說明，這些位置，具備幾項優點，以交通便利性來說，樹林選址，未來捷運萬大中和土城樹林線會經過、設站；第二，三峽麥子園和樹林大柑園的腹地完整且足夠，能以造鎮概念來打造。至於土城台北看守所，若選址在這裡，將能翻轉在地印象，提升周邊生活機能與經濟，也是相當適合的地點。

江怡臻表示，未來她也會持續監督選址過程，爭取在地聲音被聽見，讓新北大巨蛋不只是市政建設，更是城市榮耀的象徵。