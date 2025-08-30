聽新聞
侯友宜今出訪歐洲考察 行李箱不忘帶這一物
新北市長侯友宜今天率團出訪歐洲，侯友宜在桃機受訪表示，這次與4名局處首長到歐洲關心智慧醫療、健康照護以及城市的規畫，借鏡歐洲國家的科技、創新跟傳產三方面，讓新北市發展得更好。
侯友宜表示，除了關心智慧醫療、健康照護以及城市的規畫，也會到荷蘭、奧地利跟捷克，了解新北市企業在歐洲擴點，並給予支持跟鼓勵。
侯友宜說，在智慧醫療，他會參觀全世界非常有名的失智照護社區霍格威村，學習如何做好社區村落型的失智照顧，照顧更多失智長者，希望以科技、創新跟傳產三個方向讓新北市借鏡，讓新北市發展得更好。
由於出訪時間仍是颱風季節，據悉侯友宜也不敢鬆懈，「防災紅背心」是侯友宜這次出訪行李必備之物，以備不時之需，也隨時做好遇到相關情形時返台準備。
FB留言