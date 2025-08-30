聽新聞
台北市副議長葉林傳涉貪 修法拿電玩執照檢求重刑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導
台北市議會副議長葉林傳被依貪汙罪起訴。圖／聯合報系資料照片
台北市議會副議長葉林傳被控利用職權向市府商業處施壓修法，在電子遊戲場自治條例中量身訂做「落日條款」，圖利自己的「欣欣電子遊戲場」取得限制級證照，經營賭博電玩獲利逾314萬元，違反公職人員利益衝突迴避法，北檢昨依貪汙、賭博等罪起訴葉及欣欣電玩前職員共7人，建請法院對葉從重量刑。

另外，葉林傳辦公室主任張翰明被控在中山區經營酒店，推派小弟林奕宏行賄時任中山警分局員警劉維中，包庇小姐與客人在店內開「藥桌」施用毒品，至少收賄487萬元，此部分查無行收賄事證，張、劉獲不起訴。但劉維中受理一起豆漿店侵占道路環保案件時，將檢舉資訊洩給在該店上班的女兒，事先掌握取締訊息，被依洩密罪起訴。

起訴指出，葉林傳2003年指示林奕宏出面經營「欣欣遊樂場」（後變更登記為欣欣電子遊戲場），並擔任登記負責人。葉在遊戲場內放置改裝機板或可供賭博的機台，每日賭博電玩營收統一由店長持現金交付，或匯款至葉的兩個銀行帳戶。

葉林傳為經營賭博電玩牟利，2011年命林奕宏向北市政申請限制級營業級別證，市府認定該地址設立電子遊戲場業將對周圍環境安寧、治安及善良風俗造成負面衝擊，未准申請。葉林傳指示林奕宏向經濟部提起訴願，經濟部撤銷原處分，葉林傳再命林奕宏向北市府提行政訴訟，2014年敗訴確定。

起訴指出，2015年北市府商業處草擬「台北市電子遊戲場業設置管理自治條例修正草案」，僅放寬在百貨公司申設普通級電子遊戲場的資本額。葉林傳利用議員職權在修正案初審時表示「有意見」，使修正案退回，並藉機責備產發局與商業處人員，施壓要求放寬提案。

