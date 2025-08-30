聽新聞
北市懷愛館  9月1日起增喪家優先電梯

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
9月1日起，台北市懷愛館景仰樓、景行樓將各有一部電梯，提供「捧持牌位或骨灰罐者」民眾優先搭乘。圖／台北市殯葬處提供
北市懷愛館（原二殯）每年舉行上萬場告別式，有人日前搭電梯，遇到家屬手捧骨灰罈進入共乘，骨灰罈甚至緊貼自己，恐對亡者大不敬，議員要求改善動線，殯葬處指出，9月1日起將升級貼心服務，捧骨灰罐或牌位者優先搭電梯。

民眾反映8月22日至懷愛館參加完公祭，從4樓搭電梯要離開，到了3樓時，一名捧持骨灰罈的家屬在業者陪同下，不顧電梯內已有不少人、空間有限，仍決定進入共乘，導致電梯內相當擁擠，骨灰罈甚至緊貼自己。

議員陳重文認為，殯葬設施設計應兼顧尊嚴與人性，避免在捧持骨灰罈離開時，造成自己與他人的尷尬及心理壓力。但目前懷愛館的規畫使家屬在護送先人時缺乏應有的莊嚴與隱私，也讓一般民眾因突如其來的場景而感到不安，要求殯葬處研議設置專用電梯或專屬動線。

不過也有民眾認為，這狀況在所難免，可以諒解和接受；畢竟人家辦喪事，會有相關需求，心裡已經夠難過，大家就互相體諒一下。

殯葬處回應，依一般流程，往生者完成火化與撿骨後，家屬通常會直接搭乘專車晉塔或完成環保葬儀，搭懷愛館電梯並不常見。

殯葬處考量仍有部分民眾反映，9月1日起懷愛館景仰樓、景行樓將各規畫一部電梯，供「捧持牌位或骨灰罐者」民眾優先搭乘，也將請葬儀商業同業公會宣導。

