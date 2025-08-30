聽新聞
新北Super口說營 培養表達自信

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北市教育局攜手聯合報推動「Super少年魅力口說營」與「閱讀寫作營」，今年以「你說我寫，點亮未來」為主題。記者江婉儀／攝影
新北教育局攜手聯合報推動「Super少年魅力口說營」與「閱讀寫作營」，今年成果展演以「你說我寫，點亮未來」為主題，結合創意儀式設計與學生真摯的語言展現，為活動注入深厚的人文意涵，也展現學生在課程中的成長與收穫。

新北市30所國中辦理寫作與口語表達課程，邀請專業師資帶領學生跨領域閱讀、寫作技巧訓練與邏輯表達培訓。課程鼓勵學生從生活中發掘靈感、開展觀點，並透過高互動的創作與表達練習，培養自主閱讀力、批判思辨力與自信心。

板橋國中九年級學生陳苡潔表示，第一次參加口說比賽，看到其他學校學生用不同方式呈現表演，受益良多，比賽準備過程中，也讓她學到團隊合作，如何製作簡報及口說技巧。

板橋國中九年級學生趙耘萱分享，原本不敢上台講話，過程中也有多次失敗，曾經想退縮，幸好同組組員鼓勵，還有別校學生加油，她才勇敢站上台。

教育局副局長劉明超表示，口說營已舉辦第7屆，透過閱讀組織想法，用口說、寫作表達自己，這樣的能力未來不論是個人行銷或是工作，都會獲益良多，期盼未來能讓更多學生參加比賽。

教育局表示，本次推動閱讀與口語表達等語文計畫，除協助學生累積閱讀與寫作能力外，也透過融入地方創生與SDGs等議題，強化學生口語表達與自信心。

