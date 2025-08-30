翡翠水庫上游 無主墳納骨塔拆了

正值農曆7月，翡翠水庫管理局為改善水庫集水區環境，上月將早年用地徵收後發現的190具「無主墳骨骸」，移往公墓安葬，昨也拆除無主骨骸的3層樓高納骨塔，在地民眾紛紛表示，走過40多年，先民骨骸終於「功德圓滿」。

翡管局長林裕益說，40多年前，翡翠水庫建設施工前，進行用地拆遷補償作業，最後尚有「無主墳骨骸」190具，當時為暫厝需要，於水庫上游北宜公路23.7公里處旁的石碇區格頭里第16公墓，建1座3層納骨塔，安置骨骸。

林裕益表示，「無主墳骨骸」納骨塔，位於山區多雨，雖每年編經費維護，但歷經40多年，建物結構梁柱已有破壞、鋼筋外露現象。經通盤評估，基於水庫集水區環境改善，又順應在地石碇鄉親的期盼，翡管局去年籌編預算，並報經北市議會支持三讀通過。

為了對無主墳先民尊重，此案分為兩階段，第一，請專業禮儀廠商現地辦遷葬法會後，請北市殯葬處協助骨骸火化，再安葬於新北市殯葬處提供的「先民生命紀念園區」，第二階段是昨完成納骨塔拆除及土地整平。

新北石碇區格頭里長高國泰表示，感謝台北市政府，很有效率的拆納骨塔，完成了鄉親的願望，這座納骨塔剛好在農曆7月拆除，先民骨骸也都妥善火化安葬至公墓，真是功德圓滿。