聽新聞
0:00 / 0:00

翡翠水庫上游 無主墳納骨塔拆了

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
台北市翡翠水庫管理局將位於水庫上游、北宜公路旁的納骨塔拆除。圖／翡管局提供
台北市翡翠水庫管理局將位於水庫上游、北宜公路旁的納骨塔拆除。圖／翡管局提供

正值農曆7月，翡翠水庫管理局為改善水庫集水區環境，上月將早年用地徵收後發現的190具「無主墳骨骸」，移往公墓安葬，昨也拆除無主骨骸的3層樓高納骨塔，在地民眾紛紛表示，走過40多年，先民骨骸終於「功德圓滿」。

翡管局長林裕益說，40多年前，翡翠水庫建設施工前，進行用地拆遷補償作業，最後尚有「無主墳骨骸」190具，當時為暫厝需要，於水庫上游北宜公路23.7公里處旁的石碇區格頭里第16公墓，建1座3層納骨塔，安置骨骸。

林裕益表示，「無主墳骨骸」納骨塔，位於山區多雨，雖每年編經費維護，但歷經40多年，建物結構梁柱已有破壞、鋼筋外露現象。經通盤評估，基於水庫集水區環境改善，又順應在地石碇鄉親的期盼，翡管局去年籌編預算，並報經北市議會支持三讀通過。

為了對無主墳先民尊重，此案分為兩階段，第一，請專業禮儀廠商現地辦遷葬法會後，請北市殯葬處協助骨骸火化，再安葬於新北市殯葬處提供的「先民生命紀念園區」，第二階段是昨完成納骨塔拆除及土地整平。

新北石碇區格頭里長高國泰表示，感謝台北市政府，很有效率的拆納骨塔，完成了鄉親的願望，這座納骨塔剛好在農曆7月拆除，先民骨骸也都妥善火化安葬至公墓，真是功德圓滿。

納骨塔 翡翠水庫

延伸閱讀

農曆7月翡翠水庫無主墳納骨塔拆了 當地里長說這「4字」

家屬捧骨灰罐擠電梯共乘…民眾直呼不舒服 北市殯葬處規畫優先電梯

苗栗市區最貴「墓」地活化 萬善祠及范苟祠骨灰（骸）10月2日遷移安置

颱風楊柳逼近　翡翠水庫完成調節降低水患風險

相關新聞

繼續拚市政 侯友宜明將赴歐考察長照及城市規畫

新北市長侯友宜將從30日至9月9日，率團出訪荷蘭、奧地利和捷克，新北市府表示，本次行程重點為智慧醫療、健康照護及城市規畫...

AI站長降低公車司機分心 蔣萬安為這問題要與業者座談

為了降低搭乘公車的乘客詢問問題，導致司機得邊開車邊分心回答的狀況，雙北公車業者開發的AI站長「阿明」，經過試辦之後，北市...

913拆公館圓環、填平地下道政策挨批 蔣萬安指「安全不能等」

台北市府拍板9月13日拆公館圓環、填平公車地下道，遭地方及民團抗議。台北市長蔣萬安今下午出席道安會報時受訪，他說，安全不...

台北市副議長葉林傳涉貪 修法拿電玩執照檢求重刑

台北市議會副議長葉林傳被控利用職權向市府商業處施壓修法，在電子遊戲場自治條例中量身訂做「落日條款」，圖利自己的「欣欣電子...

新北Super口說營 培養表達自信

新北市教育局攜手聯合報推動「Super少年魅力口說營」與「閱讀寫作營」，今年成果展演以「你說我寫，點亮未來」為主題，結合...

翡翠水庫上游 無主墳納骨塔拆了

正值農曆7月，翡翠水庫管理局為改善水庫集水區環境，上月將早年用地徵收後發現的190具「無主墳骨骸」，移往公墓安葬，昨也拆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。