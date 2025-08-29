快訊

新北淡水淡海國小新生學校日 趣味闖關展現多元學習

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
新生學校日設置有4道關卡，讓學生透過許多的不同闖關體驗，帶著家長與孩子感受到淡海國小豐富精彩的教學內容。 圖／紅樹林有線電視提供
新生學校日設置有4道關卡，讓學生透過許多的不同闖關體驗，帶著家長與孩子感受到淡海國小豐富精彩的教學內容。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡海國小是目前淡水區內最新的國民小學，而適逢下星期就是開學日，今(29)日上午在淡海國小特別舉辦1年級新生學校日活動，除了讓家長帶著剛上國小的新生來學校報到之外，更舉辦迎新典禮還有許多的趣味闖關活動，另外還有家長座談以及帶著孩子與家長一起認識學校環境，為接下來的開學做好準備。

淡海國小校長蘇穎群表示，今年的淡海國小一年級新生有七個班級，大約有220位學生，而今天特別在學校主任及老師的安排之下，設置有4道關卡，分別是疊杯趣味賽跑、環保回收分類、認識學校環境以及學校制服等等，讓學生透過許多的不同闖關體驗，帶著家長與孩子感受到淡海國小豐富精彩的教學內容。

在活動現場可以看到家長比學生人數還要來得多，也表現出淡海國小學區的家長對於孩子的學習充滿著期待，淡海國小校長蘇穎群表示，校長同時也是新北市戶外與海洋教育中心副執行長，因此希望透過科技領航、創客實現、藝術教育深耕及體育學習等方向，多元整合各項資源，充實學校軟體，讓學生學習更加豐富精彩。

