新北汐止和平街路況糟 會勘要先取得土地同意書

汐止區和平街71巷的道路，己經20幾年沒有刨除重鋪，時間一久，路面破損嚴重，坑洞不平，造成民眾進出危險，所以在接獲陳情後，今(29)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，要求改善。

仁德里長李汶和說，和平街71巷裡，有8戶的住戶，但是路面柏油都已經脫落，凹凸不平坑洞很大，所以請新北市議員張錦豪協助辦理會勘，看能不能重鋪路面，因為里民在反應，台北縣汐止市的時候可以做，升格後卻不能做，造成里民跟里長之間的誤解，誤解里長不幫忙，這條巷子真的破損嚴重，擔心民眾出入跌倒，希望相關單位可以協助改善。

新北市議員張錦豪表示，在仁德里的和平街71巷，因為巷弄裡20幾年的舊道路有些高低落差還有破損，其中小巷子裡還有8戶住戶，每天進出，但是因為這裡還沒有被認定為既有巷道，所以在請汐止區公所協助道路刨除重鋪的過程中，還要去克服的問題是，前面還有一些土地同意書的問題，再到巷子後半段時，雖然有之前公所養護的痕跡，包括排水、柏油路面，但還是要請城鄉局來認定是既有巷道。

張錦豪進一步表示，所以要改善的話，前半段需要土地同意書，至於後半段要重鋪的話，需要城鄉局認定是既有巷道，這是未來要再去克服的，但是因為目前路面落差以及破損不平，會造成民眾進出的危險性，附近居民都希望能夠重鋪道路，讓進出有平坦的路可以走。