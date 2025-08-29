新北汐止國中生活科技連年冠軍 辦營隊師徒制傳承

汐止國中這幾年在生活科技競賽領域一直有不錯的成績，更是連年拿下全國冠軍，所以利用暑假，學校辦理營隊，由學長姊帶著學弟妹們一起完成作品，有人切割、有人組裝馬達，學生們說很喜歡生活科技，因為可以手作也能增加思考，去完成自己想要的作品。

汐止國中校長王敏秀提到，因為汐止地區有汐科園區，所以學校在科技基礎人才的培育上非常的重要，學生除了學業之外，應該還要有多元的學習，所以學校這方面，老師願意長期耕耘，也感謝宜鼎國際教育基金會，給學校長期的合作跟資助，所以汐中一直以來在全國賽跟新北市賽，都有很好的成績，希望未來能持續為地區甚至是國家培養基礎的科技人才。

汐止國中老師余宗翰表示，這個營隊是利用暑假時間，學長學姊來帶學弟妹分組進行練習，透過師徒制，讓新生更快進入狀況，多多練習，每一組分工進行的是針對今年的比賽項目，每個人負責的工作內容都不一樣，可能有人負責組馬達，有人負責機械獸的切割，也有人負責組裝，希望讓汐止國中在生活科技競賽連續幾年拿下全國賽冠軍的好成績，一直延續下去。

汐止國中學生表示，很喜歡生活科技，因為可以做手作，把自己想要做的東西做出來，或是克服不同的困難去完成作品，是很有趣的事情。這次營隊在分組的工作項目是做在科技競賽中要用的木橋，讓汽車從Ａ點到Ｂ點，也就是去載貨的時候，可以透過橋去完成運輸，希望能夠在未來比賽有好成績，更往上去突破。

汐止國中學生也說，這次完成的作品主題是三分高手，做出一台類似投石器的東西，是用幾塊木板進行裁切，製作圓形輪子、馬達配線等等，晶片要連接，最後進行調教，包括配重還有涉及的力道，這是決定球可以射多遠以及精準度，透過APP操作，讓前方的每個洞都進一顆球，有12顆球，只要六個洞各進一顆比賽就結束，比秒數誰比較快結束就贏，希望能有好成績，目標是今年可以得到冠軍。

學生們很喜歡生活科技，可以透過手作，做出自己想要的作品，過程中為了更精準，就要不斷的思考、去做調整，讓他們覺得有趣也很有成就感，教室前方牆上貼著滿滿的獎項，都是汐中這幾年來在PowerTech青少年科技創作競賽全國賽及新北市賽拿下的優越成績，學生們希望在接下來的比賽中能夠延續，向上突破。