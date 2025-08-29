新北淡水區公所DIY親職課程 親子手作創意生活

快訊

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
親子DIY課程分成三個不同年齡層，訓練提升兒童的專注力與耐心。 圖／紅樹林有線電視提供
親子DIY課程分成三個不同年齡層，訓練提升兒童的專注力與耐心。 圖／紅樹林有線電視提供

為了要讓孩童在暑假期間，生活過的更豐富也可以學習到許多知識，新北市淡水區公所開辦一系列共有三堂課的親職教育講座課程，邀請到三位專業講師來開辦親子DIY課程，主題內容包括了捏捏花樂園的黏土手作、永生花小樹球以及手提袋擴香石，讓孩子與家長度過充實的假期。

淡水區公所社會課長呂若彤表示，這次親子手作DIY透過製作圓形永生花樹球造型，讓孩子們能在揉捏與配色的過程中，學習色彩與花材造型的搭配，提升孩子觀察力與手眼協調能力，透過的創作學習造型的基本概念，並且將藝術作品融入生活當中，更能夠讓小朋友在玩樂中還有結合美感教育與創意手作的永生花作品，也讓孩子培養細節中發現美感，在玩樂當中表達。

公所表示，這次的課程讓兒童學習共分成三個不同年齡層，包括了黏土的4~6歲、適合國小中年級的擴香石手提袋以及適合國小高年級組的永生花製作，也訓練提升兒童的專注力與耐心，並且透過老師發想與創作，讓大家所DIY的作品可以融入生活當中，讓親子過一個豐富的暑假課程。

