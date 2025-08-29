快訊

繼續拚市政 侯友宜明將赴歐考察長照及城市規畫

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜。記者江婉儀／攝影

新北市長侯友宜將從30日至9月9日，率團出訪荷蘭、奧地利和捷克，新北市府表示，本次行程重點為智慧醫療、健康照護及城市規畫，盼借鏡國外成功經驗，作為各領域城市治理的參考；也預計拜訪具指標性、來自新北市的台商，從其成功經驗，規畫未來支持產業邁向國際的願景。

新北市府表示，面對高齡人口及長照需求的逐步攀升，為推動長照3.0及失智友善政策，侯友宜將參訪荷蘭知名的失智照護社區霍格威村（The Hogeweyk）與飛利浦科技園區，進一步了解「社區村落式」的照護模式推行，及AI的智慧醫療應用，也將拜訪「醫揚科技」，關注新北本地企業在國際智慧醫療領域的發展。

企業則將參訪電腦硬體研發製造大廠「研揚科技」、老牌線材製造商「新泰工業」，及新創數位服務業者「Grenade Castle」等，橫跨「科技」、「傳產」、「新創」三大面向，呈現新北產業在國際市場的多元化布局，市府將藉此深入了解其經營挑戰與發展需求，以作為政策支持的依據。

此外，行程還會考察奧地利維也納新市鎮阿斯朋湖城（Seestadt Aspern）及靠近舊市區的多瑙河新區（New Danube），汲取「全球最宜居城市」成功經驗。也將到荷蘭鹿特丹知名的Markthal市場，期這座結合美食餐飲、零售、住宅、休閒娛樂與停車等多元功能，成功轉型的傳統市場，能為新北市市場翻新帶來新的啟發。

市府表示，本次出訪行程隨行成員包括副祕書長柯慶忠、衛生局長陳潤秋、經發局長盛筱蓉、地政局長汪禮國、新聞局長李利貞。

